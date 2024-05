Ex gieffina a Hollywood, reciterà in un film horror molto particolare

Cantante, chirurgo, ex gieffina, naufraga e adesso anche attrice, questi sono i mille volti di Jenny Urtis. Alberto Dandolo su Dagospia ha rivelato che Jenny avrebbe superato il provino per recitare in un horror in produzione nei prossimi mesi a Hollywood. Si tratta di un film un po’ particolare, che pare non sia un classico horror.

“Fermi tutti! Giacomino Urtis in piena fase di transizione ha superato a Los Angeles un duro provino per entrare nel cast di un film horror a sfondo er0t*c0-mistico. Non c’è più religione! Ecco il video in cui annuncia, timidamente, a Dagospia le novità della sua seconda vita: “Come state? Ho una bellissima notizia da darvi, ve la dirò a voce, ciao a tutti”.

Un horror mistico con elementi sensuali? Sarà mica una nuova produzione della regista visionaria di The Lady?

“Il prossimo intervento che farò? Non do approfondimenti. Vi anticipo solo che che ha a che fare con il viso. Con l’ultimo mi sono alzata la punta del naso per acquistare un’aspetto vagamente femminile. Se mi sono ispirata a Ilary Blasi per il mio nuovo aspetto? Forse, o potrebbe essere lei ad ispirarsi a me, che in una puntata de L’Isola dei famosi ha sfoggiato un taglio di capelli identico al mio. Coincidenza? Bho, chissà. Comunque Ilary mi piace molto. Lei è davvero belle e anche tanto brava. Quanto al corpo l’ho già plasmato a mio piacimento e sono soddisfatta. Va da Dio! Magari potrei tornare moro, ricco o chessò io, maschio.

Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny, spesso gli altri si rivolgono a me con il femminile. – ha continuato l’ex gieffina – Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avevo ancora fatto chiarezza in me stesso. E un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza. Ieri ero in aeroporto e ho sentito un ragazzo, con indosso una parrucca bionda, dire all’amico di essersi vestito da Giacomo Urtis. Quando mi ha visto per poco non è svenuto. Mi imitano, ma in fondo non sto facendo nulla di sbagliato. Se qualcuno mi prende a modello, perché biasimarlo?”.