Le migliori canzoni di Post Malone: da White Iverson a Sunflower, i brani più amati della carriera musicale del rapper statunitense.

Post Malone ha goduto di un’ascesa fulminea nell’hip-hop, a partire dai suoi 22 anni. Dopo aver firmato un contratto con Republic Records, l’eccentrico artista è diventato una superstar del settore con un solo album in studio alle spalle. Malone ha pubblicato Stoney alla fine del 2016, ma ha guadagnato notorietà con il suo singolo virale, White Iverson uscito nel mese di febbraio 2015. Ha collaborato con i 21 Savage per Rockstar, brano arrivato alla posizione n. 2 della Billboard Hot 100, scavalcando Bodak Yellow di Cardi B.

Post Malone

White Iverson

In origine, Malone non aveva intenzione di rilasciare White Iverson ma, quando è stata rivelata al pubblico, si può dire che è stata la scelta giusta che ha inciso sulla sua giovane carriera. L’artista di Republic Records era uno sconosciuto nel settore, prima della pubblicazione di quella che si è rivelata essere l’ode alla leggenda della NBA, Allen Iverson. Il video vanta – al momento – oltre 900 milioni di visualizzazioni su YouTube: un numero destinato sicuramente a crescere di anno in anno. Arrivata alla posizione numero 14 della Hot 100, il primo successo di Post Malone è apparso nel suo album di debutto in studio, Stoney. Il video:

Rockstar feat 21 Savage

Malone ha collaborato con i 21 Savage per il brano Rockstar che si è catapultato alla posizione numero due della Hot 100, prima di scavalcare Cardi B al primo posto. Rockstar sarà il singolo principale del secondo album di Malone, Beerbongs & Bentleys. La traccia – prodotta da Tank God e Louis Bell – dà la soddisfazione al duo dei 21 Savage e allo stesso Post di arrivare alla posizione numero 1. Il video:

Congratulations feat Quavo

Metro Boomin entra in scena per una produzione aggiuntiva sul disco melodico e proprio quell’abbraccio in studio session tra Metro e Malone viene effettivamente registrato, diventando l’introduzione di Congratulations creata in collaborazione con Quavo. Il quinto singolo di Stoney è stato ufficialmente rilasciato a gennaio 2016, anche se Malone ha presentato la canzone durante un’esibizione, nel suo stato natale, il Texas, nel settembre del 2016. Il video di Congratulations:

Money Made Me Do It Feat 2 Chainz

L’artista chiama 2 Chainz, poiché entrambi i rapper rendono omaggio al compianto Bankroll Fresh nella rilassante Money Made Me Do It. Dopo che l’accoglienza dei fan alla traccia è stata positiva, il brano è apparso come traccia numero 17 dell’album di debutto del chitarrista. Il video:

Sunflower feat Swae Lee

Post Malone si unisce a Swae Lee per questa canzone registrata per la colonna sonora del film d’animazione Spider-Man: Un nuovo universo. Il film è ambientato in un universo che presenta più Spider-Man, anche se l’eroe principale è Miles Morales, un adolescente di Brooklyn. La colonna sonora si estende su più generi musicali, al fine di “ritrarre ciò che un adolescente come Miles ascolti in tutto il paese“. Il video: