Eros Ramazzotti, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Eros Ramazzotti torna in concerto in Italia nel 2023: la scaletta del cantautore romano, l’ordine delle canzoni.

Il conto alla rovescia è terminato. Eros Ramazzotti, dopo aver conquistato il mondo con ben 65 date sold out su 69, torna in Italia con il suo Battito Infinito World Tour. Il cantautore romano parte da Ferrara, con una data in programma nell’ambito del Ferrara Summer Festival, in Piazza Trento e Trieste. Ma è solo l’inizio. Dopo l’appuntamento imperdibile in terra estense, l’artista si prenderà un periodo di pausa prima di un altro grande ritorno in una location spettacolare nel mese di agosto. Scopriamo insieme tutti i dettagli e la possibile scaletta.

Le date italiane del tour di Eros Ramazzotti

Sarà un concerto come sempre straordinario quello di Eros a Ferrara. Il cantautore romano è atteso il 5 luglio da un appuntamento in Piazza Trento e Trieste, per dar vita a un live che richiamerà quanto accaduto in questi mesi in giro per il mondo, da Los Angeles a New York, da Marsiglia al Forum di Milano e al Pala Alpitour di Torino.

Eros Ramazzotti

Da poco diventato nonno dell’amato Cesare Augusto, primogenito della figlia Aurora, avuto durante il matrimonio con Michelle Hunziker, Ramazzotti delizierà i fan italiani prima di concedersi con un’unica data nel mese di luglio. Ad agosto sarà invece protagonista nuovamente nei nostri confini, in particolare al Teatro Antico di Taormina, in Sicilia, con concerti in programma il 3, il 5 e il 6 agosto.

La scaletta dei concerti di Eros Ramazzotti

“Non ho mai avuto occasione di suonare al Ferrara Summer Festival e ripartire proprio da una bella città italiana mi dà una carica in più“, ha dichiarato Eros Ramazzotti in merito al suo nuovo concerto italiano. Un appuntamento imperdibile in cui ripercorrerà con tutti i suoi fan il meglio della sua carriera.

Sicuramente non mancheranno sorprese per quanto riguarda la scaletta, ma basandoci su quanto accaduto nei live più recenti, ecco quale potrebbe essere l’ordine delle canzoni:

– Battito infinito

– Gli ultimi romantici

– Sono

– Dove c’è musica

– Quanto amore sei

– Un’emozione per sempre

– Più che puoi

– Stella gemella

– Se bastasse una canzone

– Ritornare a ballare

– Magia

– I Belong to You

– Solo con te

– L’uragano Meri

– Terra promessa

– Una storia importante

– Adesso tu

– Un’altra te

– Fuoco nel fuoco

– Cose della vita

– Un attimo di pace

– Più bella cosa