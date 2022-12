da Izzo a Dirt Off Your Shoulder

Le migliori canzoni del rapper e imprenditore Jay-Z: da Izzo (H.O.V.A.) a Dirt Off Your Shoulder.

Jay-Z è – senza dubbio – uno dei più grandi rapper di tutti i tempi. Con una carriera che dura da più di 20 anni, il magnate non solo ha lasciato il segno nel mondo del musica, ma si è affermato nella storia come il primo miliardario hip-hop autoprodotto. Probabilmente l’unico rapper della sua generazione che è ancora in vetta, Jay-Z ha continuato a mantenere la sua immagine all’interno della scena musicale in crescita.

Con un catalogo composto da 13 album registrati in studio, due album dal vivo, cinque album di compilation una colonna sonora, il rapper nato Sean Carter ha accumulato oltre 20 successi in classifica. Ecco le sue 5 migliori canzoni.

Jay-Z: le canzoni più amate

Jay Z

Partiamo con Izzo (H.O.V.A.): il brano raggiunge la posizione numero 8 delle classifiche, nell’ottobre 2001, e rappresenta un vero inno certificato. No, letteralmente, Jay-Z lo afferma nel testo della canzone: “Questo è l’inno, alza le mani!”.

Il video di Izzo (H.O.V.A):

Izzo è una delle canzoni più popolari della sua discografia. Il singolo fu la prima uscita del sesto album in studio, The Blueprint che, in seguito, diventò il suo primo singolo da top 10 come artista solista.

Procediamo con Bonny & Clyde 03 con Beyoncé: questo è stato il singolo che ha prefigurato una lunga lista di successi.

Ecco il video di Bonny & Clide 03:

I Carter hanno condiviso per la prima volta il loro amore con il mondo nel loro singolo di successo del 2002, Bonnie & Clyde 03. Il brano è stato registrato e presentato nel settimo album in studio del rapper, The Blueprint 2: The Gift & The Curse, pubblicato nel 2002. Certificato oro, il brano ha raggiunto la posizione n. 4 nel dicembre 2002.

C’è, poi, Excuse Me, Miss: il brano ha raggiunto la posizione numero 4 nelle classifiche di Billboard Hot 100 e ha visto – al fianco del rapper – il collega Pharrell Williams.

Ecco il video di Excuse Me, Miss:

Excuse Me, Miss è stato un singolo radiofonico di successo, che ha anche concesso al duo di talento il numero uno posto nelle classifiche R&B della Billboard.

Il singolo dall’album The Blueprint 2: The Gift & the Curse è stato nominato come best rap songwriting alla 46esima edizione dei Grammy Awards.

Jay-Z: Change Clothes e Dirt Off Your Shoulder

Procediamo con Change Clothes. Un’altra collaborazione con Pharrell, prodotta da The Neptunes. Il disco ha raggiunto la numero 10 degli Hot 100 nel dicembre 2003, spianando la strada per l’ultimo lavoro discografico di Jay-Z, prima del pensionamento, The Black Album. La traccia ha dato successo all’album come primo singolo. Il rapper ha successivamente ammesso che la sua partenza prematura dal mondo della storia è stata davvero “il peggior pensionamento della storia”.

Ecco il video di Change Clothes:

Infine, citiamo Dirt Off Your Shoulder: tratto da The Black Album, Dirt Off Your Shoulder è diventato la cassa di risonanza del 2004.

Una combinazione infusa di rock e hip hop, il singolo presenta parti di Lying from You dei Linkin Park. Prodotto e scritto in collaborazione da Timbaland, il brano ha raggiunto la n. 5, classificandosi come la canzone di maggiore successo di classica del rapper.

Ecco il video di Dirt Off Your Shoulder: