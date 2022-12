la lista dei Big, i cantanti in gara

Sanremo 2023, i cantanti: la lista dei Big in gara al Festival, quarta edizione condotta da Amadeus.

Il countdown è terminato: fuori i nomi. Il grande giorno del Festival di Sanremo 2023 è iniziato. Possiamo dirlo: da oggi la kermesse inizia ufficialmente. Durante il TG1 delle 13.30, il direttore artistico, nonché conduttore, della kermesse, ha svelato i nomi dei Big che gareggeranno in questa edizione. Una lista di cantanti attesa sin dalla scorsa primavera, e che stata oggetto di tantissimi tentativi di spoiler nelle scorse settimane, tra conferme, smentite e qualche scoop davvero clamoroso. A pochi minuti dallo svelamento della lista ufficiale, scopriamo insieme quali sono le ultimissime indiscrezioni sui cantanti in gara.

Amadeus

Sanremo 2023, la lista dei cantanti: i Big del Festival

Se negli ultimi giorni si era vociferato di un possibile duetto Emma-Alessandra Amoroso, ipotesi poi smentita dalla stessa Brown, va detto che di dietrofront ce ne sono stati non pochi negli ultimi mesi da parte di Big che, da più parti, erano dati come sicuri concorrenti in gara: da Tiziano Ferro a Biagio Antonacci, passando anche per Eros Ramazzotti.

Difficile quindi ipotizzare sorprese clamorose (c’è chi vorrebbe Salmo o Sfera Ebbasta, chi spera in un Renato Zero, e chi ancora scommette su un ritorno di Ultimo). A pochi minuti dal rivelamento della lista ufficiale, ci sono però diversi nomi su cui la gran parte della critica specializzata sembra ormai indirizzata. Ecco chi dovrebbero essere i concorrenti di Sanremo 2023, secondo le anticipazioni di AllMusic Italia:

– Bresh

– Cosmo

– Lazza

– LDA

– Marco Mengoni

– Matteo Bocelli

– Mr. Rain

– Rosa Chemical (con Fedez?)

– Sangiovanni

– Tananai

– Tommaso Paradiso

– Vasco Brondi

– Ariete

– Elodie

– Francesca Michielin

– Giorgia

– Levante

– Madame (con Giuliano Sangiorgi?)

– Paola Turci

– Fast Animals and Slow Kids

– Paola e Chiara

– Colapesce e Dimartino

– J-Ax e Max Pezzali

– Jack Savoretti e Svegliaginevra

– Myss Keta e Il Pagante

I vincitori di Sanremo Giovani

Vale la pena ricordare che, come lo scorso anno, anche in questa edizione al cast, salvo stravolgimenti del regolamento dell’ultimo minuto, dovrebbero aggiungersi ben tre ragazzi provenienti da Sanremo Giovani.

Lo scorso anno ad aggiudicarsi la kermesse furono Yuman, Tananai e Matteo Romano. Questi i concorrenti di questa edizione:

– Colla Zio (da Area Sanremo)

– Fiat 131 (da Area Sanremo)

– Noor (da Area Sanremo)

– Romeo & Drill (da Area Sanremo)

– gIANMARIA

– Giuse the Lizia

– Maninni

– Mida

– Olly

– Sethu

– Shari

– Will