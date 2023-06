Da iOS 17 a watchOS 10, tutte le novità software di Apple

Nel corso della conferenza di apertura della WWDC 23 di San Francisco, Apple ha annunciato iOS 17, una importante release che aggiorna l’esperienza di comunicazione soprattutto nelle app più comuni, ossia in Telefono, FaceTime e Messaggi, rende ancora più semplice la condivisione con AirDrop e offre modalità di input più intelligenti che rendono la digitazione più veloce e precisa. iOS 17 introduce anche nuove esperienze con Journal, un’app che rende semplice per le persone annotare tutto quello che succede durante la giornata, e StandBy, per vedere informazioni a colpo d’occhio mentre iPhone è a riposo e in carica. Apple ha presentato in anteprima anche iPadOS 17, che offre agli utenti modalità nuove per personalizzare la schermata di blocco e interagire con i widget. Lavorare con i PDF diventa più semplice grazie alla funzione di inserimento automatico, che identifica e compila in modo intelligente i campi dei moduli, mentre Note si arricchisce di una nuova esperienza per annotare i PDF e lavorarci a più mani. Anche Messaggi riceve aggiornamenti, tra cui una nuova esperienza con gli adesivi, e gli utenti possono ora lasciare messaggi audio e video FaceTime. L’app Salute approda su iPad e introduce grafici interattivi, mentre HealthKit permette ai team di sviluppo di creare esperienze innovative concepite appositamente per il display di iPad. iPadOS 17 è disponibile già da oggi come developer beta, e in autunno sarà disponibile come aggiornamento software gratuito.

Per quanto riguarda il Mac, Apple ha introdotto macOS Sonoma, la nuova versione del sistema operativo desktop, con nuovi salvaschermo live e potenti widget che offrono nuove opzioni di personalizzazione. Gli utenti ora possono disporre i widget direttamente sulla Scrivania, interagire con loro con un solo clic e, grazie a Continuity, accedere al completo ecosistema di widget su iPhone direttamente sul loro Mac. In macOS Sonoma, anche le videoconferenze diventano più coinvolgenti grazie a nuove funzioni che aiutano a presentare a distanza, come Presenter Overlay, la modalità sovrapposizione che posiziona chi presenta sopra i contenuti che vengono condivisi, e Reactions, che consente di applicare divertenti effetti video in qualità cinematografica attivati con i gesti. Altri aggiornamenti in arrivo in Safari miglioreranno ulteriormente l’esperienza web. I profili permettono di mantenere l’attività sul web separata tra i diversi argomenti o progetti, e le app web permettono un accesso più rapido ai siti preferiti. Inoltre, l’esperienza di gaming migliora ulteriormente con l’introduzione di Game Mode, Modalità Gioco.

Con tvOS 17, FaceTime approda su Apple TV 4K, permettendo per la prima volta di usare la app sul televisore usando iPhone o iPad come videocamera. tvOS 17 introduce, inoltre, un Centro di Controllo nuovo e tutta una serie di miglioramenti che offrono un’esperienza più personalizzata che funziona ancora meglio con iPhone. Apple TV 4K riunisce sul grande schermo di casa Apple TV+ e tutte le app di streaming più popolari. Su Apple Watch diverse novità con watchOS 10, che porta sull’orologio un approccio innovativo per visualizzare rapidamente le informazioni grazie alle app riprogettate, a una nuova Raccolta smart per mostrare i widget più rilevanti al momento giusto e nuovi quadranti. Per chi pratica il ciclismo sono state introdotte nuove metriche, viste allenamento e connettività Bluetooth per misuratori di potenza, sensori di velocità e sensori di cadenza. Chi ama il trekking potrà ora contare su nuove funzioni di Mappe e Waypoint bussola.