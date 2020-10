John Mayer, le canzoni migliori: da Edge of Desire a Say, i brani più rappresentativi del chitarrista americano.

È difficile definire il momento in cui John Mayer è diventato un’icona. Forse è stato quando ha dichiarato pubblicamente che Dear John di Taylor Swift del 2010 “lo ha umiliato” con la sua “scrittura di canzoni a buon mercato”, o quando si è trasferito in un ranch a Bozeman, Montana, per pentirsi dei suoi peccati.

No, è sicuramente quando ha deciso di utilizzare una società di produzione video di Bar Mitzvah per creare le immagini che accompagnano il suo singolo del 2018, New Light. Scopriamo insieme le migliori canzoni del cantante e musicista statunitense.

John Mayer, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Edge of Desire, presente nell’album Battle Studies del 2009.

Il video di Edge of Desire:

Pelle d’oca: è questa che la sensazione che sentono i fan quando ascoltano questa canzone. Brividi, soprattutto quando ascoltano una parte precisa della traccia:

“Non parlare, avvicinati e resta con me, sto solo per dare fuoco a tutto ciò che vedo, ti voglio così tanto , tornerò sulle cose che credo, l’ho appena detto, ho paura che mi dimenticherai“.

Grazie a queste parole, la canzone è diventata più riconoscibile che mai e permette all’ascoltatore di potersi sentire vulnerabile, senza paure.

Passiamo a Slow Dancing in a Burning Room, brano presente nell’album Continuum del 2006.

Il video di Slow Dancing in a Burning Room:

Se non avete ancora deciso di chiudere la vostra eventuale relazione tossica, ascoltare questa canzone potrebbe darvi la giusta spinta.

C’è, poi, Heartbreak Warfare, canzone presente nell’album Battle Studies del 2009.

Il video di Heartbreak Warfare:

La canzone è stata rilasciata in quel periodo in cui tutti erano ossessionati da lui, il che, ovviamente, alla fine, gli ha dato alla testa, tanto da spingerlo a ritirarsi in Montana.

John Mayer, Free Fallin’ e Say

Passiamo a Free Fallin’, canzone contenuta nell’album Where The Light Is: John Mayer Live In Los Angeles.

Il video di Free Fallin’:

Questa è una cover dall’album del 1989 di Tom Petty, Full Moon Fever.

Infine citiamo Say, brano presente nell’album Continuum, pubblicato nel 2017.

Il video di Say:

Come ha detto in modo così eloquente Kid Cudi, questa canzone può essere la colonna sonora della vita di molte persone. Il brano è stato utilizza utilizzato per varie campagne pubblicitarie, anche se – va ricordato – il testo fu scritto, originariamente, per il film del 2007, Non è mai troppo tardi, per poi essere aggiunta come speciale rilascio in Continuum.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/johnmayer

