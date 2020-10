Fedez, le canzoni migliori: da Cigno nero a Bimbi per strada, ecco i cinque brani più rappresentativi del rapper sposato con Chiara Ferragni.

Fedez è uno dei rapper italiani più apprezzato degli ultimi anni. Nel corso della sua carriera, ha sfornato diversi singoli di successo contenuti in album altrettanto apprezzati dalla critica e dal pubblico.

Seguitissimo su Instagram, insieme alla moglie Chiara Ferragni, è capace di trasformare ogni brano in una hit capace di scalare le classifiche italiane, vendendo migliaia di copie. Scopriamo, dunque, insieme cinque dei suoi brani più amati e famosi.

Fedez, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Cigno nero, brano presente nell’album Sig. Brainwash – L’arte di accontentare, pubblicato nel 2013.

Il video di Cigno nero:

Si tratta di una canzone, con la quale il rapper ha collaborato con Francesca Michielin. Dopo l’uscita, divenne una vera e propria hit pop che portò fortuna all’interno album nel quale era contenuta. La canzone vendette, infatti, più di 150 mila copie. Il video ha ottenuto, su YouTube, più di 75 milioni di visualizzazioni ed è una canzone d’amore in piena regola, che assume maggior enfasi e profondità, grazie alla presenza della cantante italiana.

Passiamo a Magnifico, brano presente nell’album Pop-Hoolista, pubblicato nel 2014.

Il video di Magnifico:

Anche in questo caso, il rapper si avvale della collaborazione di Francesca Michielin. Il brano è contenuto in quello che può essere definito un concept album, che ha come tema ricorrente il sistema politico italiano. La canzone raggiunge subito i primi posti delle classifiche italiane.

C’è, poi, Vorrei ma non posto, canzone inserita nell’album di Fedez e J-Ax, Comunisti col Rolex, pubblicato nel 2017.

Il video di Vorrei ma non posto:

Il singolo – che vede protagonisti i due rapper – è stato prodotto dal duo Takagi & Ketra. Il testo parla dell’Italia di oggi, alternata tra corruzione ed eccessiva esposizione ai social network.

Fedez, Senza pagare e Bimbi per strada

Procediamo con Prima di ogni cosa, brano scritto subito dopo la nascita del primogenito di casa Ferragnez, Leone

Il video di Prima di ogni cosa:

Anche questo brano diventa un dolce tormentone, accompagnando al meglio l’uscita del suo album Paranoia Airlines.

Infine, menzioniamo Bimbi per strada, canzone presente nell’album

Il video di Bimbi per strada:

Il singolo creato in collaborazione con il leggendario e compianto dj italiano, Robert Miles. La canzone fa leva proprio su una base musicale dello stesso DJ, intitolata Children. Il video che accompagna la traccia è stato realizzato da Antoni e Marc Tudisco, artisti grafici tedeschi che hanno utilizzato la computer grafica 3D.