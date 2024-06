È iniziato sabato 15 giugno il tour negli stadi dei Negramaro: ecco le prossime date e la scaletta delle canzoni.

La band Negramaro ha scelto la splendida cornice dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli per dare il via alla loro tournée negli stadi il 15 giugno 2024. L’evento al Maradona di Napoli non è stato solo un concerto, ma un’esperienza condivisa di celebrazione della musica, dell’amore e dell’amicizia, elementi che hanno contraddistinto la lunga e brillante carriera del gruppo.

Vediamo quali saranno le prossime date del tour e la scaletta delle canzoni che la band porterà sul palco.

Negramaro: le date del tour negli stadi

Il frontman, Giuliano Sangiorgi, ha espressamente desiderato che il tour avesse inizio da Napoli, città alla quale si sente profondamente legato, come ha rivelato anche durante una recente apparizione a sorpresa in un concerto di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito. Ecco le prossime date del tour negli stadi:

18 giugno allo Stadio Friuli di Udine

22 giugno allo Stadio San Siro di Milano

3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina

6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari

La scaletta delle canzoni del tour 2024

Di seguito la probabile scaletta delle canzoni del tour 2024 dei Negramaro, basata sui brani che il gruppo ha portato sul palco durante il concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli:

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo

Nuvole e lenzuola

Senza fiato / Solo per te

Napule

Mal di te!

Fino al giorno nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo tre minuti

Congiunzione astrale

Amore che torni

Attenta

Lente

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore