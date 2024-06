Justin Timberlake è stato arrestato e dovrà comparire in Tribunale nelle prossime ore: è questo ciò che succede agli americani che vengono sorpresi a guidare in stato di ebbrezza.

L’arresto, infatti, è per guida in stato di ebbrezza e come sottolineato dal Corriere della Sera: “Il cantante è stato fermato negli Hampton, la rinomata località di mare vicino New York. Secondo l’Abc, l’arresto è avvenuto l’altra sera a Sag Harbor. La star sarà in tribunale nelle prossime ore“.

Al momento non si hanno ulteriori notizie in merito, anche se tutti noi stiamo aspettando solo una cosa: la foto segnaletica che entrerà, come tutte quelle delle altre celebrità, nella storia.

Justin Timberlake has been arrested for driving under the influence in Sag Harbor. pic.twitter.com/pipkeHbU9C — Pop Tingz (@ThePopTingz) June 18, 2024

Lo scorso marzo Justin Timberlake ha rilasciato (a distanza di sei anni dall’ultimo) il suo nuovo album dal titolo Everything I Thought It Was.