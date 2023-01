Covid Italia, verso proroga obbligo test per passeggeri da Cina

“Stiamo pensando di prorogare” l’obbligo dei tamponi per i passeggeri cinesi in arrivo in Italia “fino 15 febbraio o a fine febbraio, per maggiore sicurezza anche se i dati Covid nell’ultima settimana sono scesi molto”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine del convegno ‘Evoluzione tecnologica in diagnostica per immagini e Radiologia interventistica. Stato dell’arte e prospettive future’ al Fatebenefratelli Isola Tiberina-Gemelli Isola a Roma.

Il ministro ha parlato anche della vicenda tragica” del neonato deceduto al Pertini di Roma. “Ha acceso la luce su una questione che riguarda molte donne. Con le associazioni di categoria vogliamo avere dei percorsi più sicuri per le mamma e i neonati”, ha detto Schillaci, secondo il quale “l’innovazione è la strada per abbattere i costi”.

“Può portare a nuovi protocolli e ad un migliore efficientamento delle risorse a disposizione. Io credo però che oggi si debba puntare soprattutto sulla prevenzione, bisogna far sì che in futuro si ammalino sempre meno persone. Trovare una fonte di finanziamento sicuro e poi ridurre il numero dei potenziali malati”.