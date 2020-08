Nell’ultimo report sul monitoraggio settimanale Covid dal 3 al 9 agosto, pubblicato ieri, il ministero della Salute afferma che “il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto ma con una tendenza all’aumento”. Se poi si guardano nel dettaglio i numeri diffusi giorno per giorno dal 10 agosto, l’aumento appare esponenziale: Il 10 agosto i nuovi casi erano stati 259 con 4 morti; l’11 diventano 412 con 6 decessi; il 12 sono 481 con 10 vittime, mentre il 13 salgono a 523 con 6 morti. Ieri i nuovi casi sono stati 574 con 3 morti, oggi 629 casi e 4 morti.

Coronavirus, la situazione in Italia

Sempre il ministero della Salute nel report osserva che “Nella settimana di monitoraggio sono stati riportati complessivamente 925 focolai attivi di cui 225 nuovi, entrambi in aumento per la seconda settimana consecutiva. Questo comporta un forte impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che si sta dimostrando efficace nel contenere la trasmissione locale del virus come dimostrato da valori di Rt pari o inferiori a 1 nella maggior parte delle Regioni e province autonome”.

Il sito Scienza in rete, che analizza e rielabora i dati, osserva che “Dopo le riaperture di maggio e inizio giugno 2020, la molteplicità dei focolai sta crescendo in modo esponenziale”. Il sito pubblica poi una serie di elaborazioni grafiche, basate su dati che si fermano tuttavia al 9 agosto 2020. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana 29 luglio – 4 agosto, rispetto alla precedente, “un incremento del 11,2% dei nuovi casi (1.931 vs 1.736), a fronte di una lieve diminuzione del numero di tamponi diagnostici. Relativamente ai dati ospedalieri, se i pazienti in terapia intensiva restano sostanzialmente stabili (41 vs 40), si assiste ad un ulteriore lieve aumento (761 vs 749) di quelli ricoverati con sintomi”.

Nel grafico Gimbe l’andamento dei contagi da giugno

Ancora una volta la concentrazione di focolai è superiore al Nord e le quattro province più colpite sono Bologna, Milano, Mantova e Roma. I grafici di Scienza in rete mostrano inoltre “che lungo la costa tirrenica c’è una maggior presenza di focolai. Infatti, 12 delle 16 province (75%) con affaccio unicamente sulla costa tirrenica presentano focolai, mentre solo 7 delle analoghe 22 province (32% circa) relative alla costa adriatica hanno focolai”. Numerosi epidemiologi e infettivologi hanno inoltre posto l’accento sull’amento dei contagi tra i più giovani: se all’inizio della pandemia il maggior numero di casi si registrava tra persone ultrasessantenni, adesso l’età media di chi viene infettato è scesa a 50 anni, con pazienti anche molto giovani ricoverati in rianimazione.

Quanto all’indice Rt (ma i dati si fermano al 9 agosto), il ministero della Salute rileva che “Le stime Rt tendono a fluttuare in alcune Regioni/PPAA in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Si osservano, pertanto, negli ultimi 14 giorni stime medie pari o superiori ad 1 in nove Regioni dove si sono verificati nelle ultime 3 settimane recenti focolai ma senza comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali. In alcune realtà regionali, anche se i casi sono diminuiti, continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è ancora rilevante”.

Quanto alla trasmissione e alle origini del contagio, sempre il ministero sottolinea che “la trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, spesso associati all’importazione di casi da Stati esteri (anche al rientro dopo periodi di vacanza in Paesi a più elevata circolazione virale)”, ma “vengono segnalati sul territorio nazionale alcune piccole catene di trasmissione di cui rimane non nota l’origine. Questo conferma come in Italia l’epidemia di COVID-19 non sia conclusa e come la situazione epidemiologica rimanga estremamente fluida e a rischio di peggioramento”.







