Consigli per accogliere il secondo cane in casa: come preparare il cane di casa ad accogliere il nuovo arrivato per una convivenza felice.

Il vostro sogno è quello di avere due cani in casa e state pensando di accogliere un nuovo amico a quattro zampe? Bene, ci sono alcune cose da considerare prima di fare il grande passo.

Anche se i cani sono animali sociali che amano la compagnia, aggiungere un secondo cane alla famiglia può essere un’esperienza non semplice da gestire.

Per questo motivo è importante farlo nel modo giusto. In questo articolo, vi daremo alcuni consigli per accogliere il secondo cane in casa ed avviare una sana e felice convivenza.

Consigli per accogliere il secondo cane in casa

I motivi per cui si decide di prendere un altro cane, quando in casa ce n’è già uno, possono essere molteplici.

Alcuni scelgono di farlo per dare compagnia al proprio cane, che potrebbe sentirsi solo quando il proprietario è fuori casa.

Altri desiderano avere una cucciolata, magari con un cane della stessa razza del primo. C’è poi chi è appassionato di sport cinofili e cerca un altro cane da portare in gara.

Infine, ci sono persone che decidono di adottare un cane dal canile, per dare una nuova opportunità a un animale in difficoltà.

In ogni caso, è importante valutare attentamente la decisione di prendere un altro cane, in modo da garantire a entrambi gli animali una vita felice.

Ecco alcuni aspetti da considerare:

compatibilità tra i due cani: è importante che abbiano temperamenti simili;

spazio disponibile: è necessario che ci sia abbastanza spazio per entrambi i cani, sia dentro che fuori casa.

tempo da dedicare: è importante avere tempo da dedicare a entrambi i cani, per le passeggiate, il gioco e le coccole al cane.

Se si considerano tutti questi aspetti, di sicuro la decisione di prendere un altro cane non può che essere un’esperienza gratificante per tutta la famiglia.

Quale secondo cane scegliere

Di solito, si consiglia di scegliere un cane del genere opposto, questo perché i cani dello stesso genere possono essere più territoriali e competitivi, quindi potrebbero litigare di più.

Ma non è sempre così, dipende da molti fattori come la personalità, l’età e la razza dei cani. Di solito, le femmine sono più tranquille e facili da far convivere, ma possono comunque litigare, specialmente quando la femmina adulta è nel periodo del calore.

In questo caso, è importante sterilizzare la femmina per evitare problemi. Se invece il secondo cane è un cucciolo, generalmente si tende a proteggerlo sempre dall’altro cane adulto.

Il cucciolo potrebbe essere la causa delle liti e l’adulto potrebbe essere solo inesperto e non sapere come comportarsi.

Bisogna intervenire solo se le cose diventano troppo serie e lasciare che i due cani si confrontino e stabiliscano da soli un ordine gerarchico.

Come presentare i due cani

Quando si introduce un nuovo cane in casa, è fondamentale gestire l’incontro tra i due cani in modo tranquillo e controllato.

Ecco alcuni passaggi per presentare il secondo cane al primo:

luogo neutro: optate per un luogo neutro, come un parco o un’area aperta, dove entrambi i cani possono sentirsi a loro agio e meno territoriali;

passeggiata: organizzate una passeggiata con entrambi i cani, magari con l'aiuto di un'altra persona. Questo permetterà ai due cani di conoscersi gradualmente mentre camminano, in un ambiente meno stressante;

supervisione attenta : durante l'incontro, monitorare attentamente il comportamento dei cani. Se mostrano segni di tensione o aggressività, intervenire immediatamente;

approccio graduale : se l'incontro procede bene, lascia che i cani si avvicinino gradualmente; Osservare le espressioni corporee e le reazioni dei cani per garantire un incontro positivo.

tempo e spazio: fate durare l'incontro per un periodo breve, quindi portate i cani a casa separatamente;

create spazi separati : crete aree separate con cuccia, ciotole e giocattoli distinti;

progressione graduale: aumentate il tempo che i cani trascorrono insieme pian piano, sempre sotto stretta supervisione. Date loro il tempo per abituarsi l'uno all'altro senza forzare l'interazione;

rispettare i segnali: osservate i segnali di comunicazione dei cani. Se uno dei due cani mostra segni di stress o disagio, interrompete l'incontro e riprovate successivamente.

Ricordate che è importante dare al cane di casa le stesse attenzioni di sempre, e non concentrarsi eccessivamente sul cucciolo.

Se il cane adulto inizia a mostrare i segni di gelosia, è importante prenderne le parti e non punirlo. Ogni cane è un individuo e ha il proprio carattere, quindi è importante adattare l’approccio alle esigenze specifiche dei vostri animali.

E se non vanno d’accordo? Anche se seguite tutti i consigli, è possibile che i cani non stiano bene insieme.

In questo caso, non dovete preoccuparvi, potete provare a tenere i cani separati per un po’, così si abituano l’uno all’altro. Se non funziona, potete provare a chiedere aiuto al veterinario o un educatore cinofilo.