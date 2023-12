Le feste di Natale sono pericolosissime per i cani, le intossicazioni avvengono quasi sempre adesso

Fai molta attenzione in questo periodo, il tuo cane rischia in ogni momento di rimanere intossicato

Le feste di natale dovrebbero portare solo gioia e relax in famiglia, tuttavia non è sempre così, soprattutto quando si hanno dei cani troppo curioso a cui badare. In questo particolare periodo dell’anno, infatti, i nostri cuccioli sono messi in pericolo più che in ogni altro periodo dell’anno per via delle abitudini del Natale ben poco adatte a loro. I pericoli in questo momento sono dietro ogni angolo ed evitarli è un obbligo se non si vuole rischiare di passare le feste in una clinica veterinaria. I comportamenti sbagliati sono però promossi molto spesso dagli stessi padroni inconsapevoli, anche in casa potremmo aver portato minacce che non conosciamo e che dovremmo, invece, assolutamente conoscere.

Natale da bollettino nero: Ogni anno le intossicazioni raggiungono picchi elevatissimi in questo periodo

Commettere qualche errore nella gestione del proprio cane o nella prevenzione della sua salute può accadere, ma è indiscutibile che durante il periodo natalizio gli incidenti lievitano e questo per via di alcune nostre pericolose abitudini. Un’azienda inglese ha deciso di stilare un report da cui è emerso che la maggior parte dei proprietari di cani e gatti effettua azioni sbagliate senza saperlo e gli errori più comuni riguardano il cibo.

Gli stravizi a tavola non riguardano solo noi, molto sono soliti fare partecipe anche il cane, pensando di fargli godere un po’ di più il natale offrendo qualche golosità non a lui destinata. Oltre un 50% degli intervistati ha infatti ammesso di concedere dolci o addirittura cioccolato al proprio cane durante le feste, un comportamento dannosissimo che può portare l’animale a manifestare malessere profondo e addirittura nei casi più gravi anche al blocco renale.

Alcune volte però non è sempre la nostra condotta volontaria a fare i danni maggiori, spesso in questo periodo tendiamo a lasciare incustoditi alimenti dolci, magari il torrone o la cioccolata, rimasta sul tavolo dopo un abbondante pasto. Questo è uno dei comportamenti più sbagliati e sono tantissimi i cani che finiscono in clinica per aver fatto qualche veloce abbuffata saltando sul tavolo e ruba do i dolcetti. Questi pericoli sommati con quelli derivati dalle tante piante velenose portare in casa, tra queste la classica stella di natale, il vischio o il pungitopo, fanno sì che le intossicazioni in questo periodo arrivino al massimo livello ogni anno.

Per quel che riguarda l’alimentazione non dovremmo mai farci abbindolare dagli occhi languidi del nostro cane, il segreto per non farci richiedere il nostro cibo sta tutto nel non cedere mai, soprattutto quando il cane è piccolo. Mantenendo questa condotta il nostro cucciolo non avrà idea che ciò che stiamo mangiando è a lui gradito e non c’è lo richiederà, promuoveremo così il suo bene ancor di più e garantendo a tutta la famiglia un Natale sereno.