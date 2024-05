Voglio prendere un cane, ma quale razze scegliere? 4 esempi

Adottare consapevolmente un cane: conosci più da vicino quale razza scegliere fra queste quattro, ma ricorda: molto dipende da te.



Di risposta alla pubblicazione del video epslicativo di un noto veterinario, un utente appassionato dei Doodle ha risposto condividendo – tra i commenti – la sua gratitudine per i consigli appena ricevuti. Si tratta di preziose indicazioni su come comportarsi per poter effettuare un’adozione consavopevole. “Finalmente qualcuno che dice qualcosa di positivo sui Doolde“, scrive l’utente abbracciando, in tal modo, il punto di vista del veterinario. L’esperto spiega – nel filmato – quali siano le principali caratteristiche di un animale da compagnia da dover tenere in considerazione prima di scegliere di adottarlo o meno.

Come “scegliere” un cane: 4 razze per un’adozione consapevole

L’esperto di animali @ben.the.vet racconta al suo seguito che si tratta di una questione prettamente soggettiva, eppure sottolinea – al contempo – come alcune ad alcune razze siano stati vittima, fino ad oggi, di un ingiustificato pregiudizio per colpa dei trafficanti di cuccioli, mode del momento e simili illegali realtà. Per assicurarsi, allora, di essere in grado di poter procedere con un’adozione consapevole vi è – innanzitutto – la necessità di coltivare le caratteristiche dell’animale (intese come “punti di forza”) durante la loro vita al suo fianco per determinare quali siano quelle razze di cane in grado di accettare un sano equilibrio tra voi e loro.

Inziando col dire che ogni adozione presuppone il medesimo grado di responsabilità da parte dell’uomo, il primo suggerimento di questa lista riguarda il Cocker spaniel. Questa razza di cane presupporrebbe, infatti – secondo il VET – una buona armonia in casa, purché si abbiano almeno un paio di ore disponibili da dedicare alla sua compagnia e che non ci si dimentichi di curare le sue orecchie sin da quando sono dei cuccioli.

In seconda posizione troviamo, invece, il Golden retriever. Questo cane, spesso consigliato per nuclei familiari con bambini, ha però una debolezza. Se si desidera adottare questa razza sarà un bene effettuare regolarmente dei controlli e delle terapie di prevenzione a causa del loro alto rischio a sviluppare un tumore.

Staffordshire bull terrier ane, le razze con “meno problemi”

Lo Staffordshire bull terrier – oltre a essere considerato come un cane meno problemi di salute rispetto ad altri – secondo il veterinario appartiene a quelle razze di cane che, in molte parte del mondo, sono sempre alla ricerca di una casa e di una famiglia adottiva. L’unica avvertenza è quella di evitare di procedere con l’adozione nel caso in cui si ospitino già cani adulti nella propria famiglia.

Infine, da non sottovalutare nella scelta, vi è il Cockapoo. Questo cane ha sempre bisogno di fare molta attività fisica in virtù, specialmente, della sua tendenza ad essere un esemplare iperattivo e spesso a rischio di sofferenze connesse a stati d’ansia. Per il resto – ignorando fenomeni legati alla moda – risulta essere un buon amico a quattro zampe per la vita.