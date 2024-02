Come si fa a resettare le AirPods? Le varie procedure di casa Apple

Dopo aver visto cosa fare se gli AirPods si disconnettono durante le chiamate, vediamo ora un’altra procedura molto importante per le cuffie di Apple: ecco come fare per resettare completamente gli AirPods e riportarli alle impostazioni di fabbrica. La procedura è molto semplice!

Potreste voler resettare completamente le vostre AirPods per una pletora di motivi: per esempio, se una AirPod non funziona e avete tentato tutte le vie alternative (dal riavvio delle cuffie all’abbinamento di queste ultime allo smartphone), il reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe proprio fare al caso vostro. La procedura è comunque da considerarsi come un’ultima spiaggia prima di rivolgervi al vostro Apple Store di riferimento.

Come spiega una FAQ di Apple, per riportare le vostre AirPods alle impostazioni di fabbrica vi basterà inserirle nella loro custodia, chiudere il coperchio e attendere almeno 30 secondi. Fatto ciò, dovrete aprire il coperchio e premere il pulsante sul retro della custodia per 15 secondi: la spia di stato della custodia dovrebbe iniziare a lampeggiare e poi passare dall’arancione al bianco. Così facendo, avrete resettato le vostre cuffie. La procedura funziona su tutte le generazioni di AirPods e AirPods Pro.

Invece, le AirPods Max richiedono una procedura diversa, dal momento che non hanno una custodia identica a quella degli altri auricolari di Cupertino. Sul padiglione destro delle cuffie, premete in contemporanea la Digital Crown e il tasto “Controllo Rumore” fino a quando la spia luminosa accanto alla porta di ricarica non inizierà a lampeggiare: il colore della spia, anche in questo caso, passerà dall’arancione al bianco. Quando vedrete la spia di colore bianco, avrete correttamente resettato le vostre AirPods Max!