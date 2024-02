Il fermato è in questura in attesa di essere interrogato dal magistrato

Duplice omicidio a Cisterna di Latina. Un uomo ha sparato uccidendo la sorella della fidanzata e la madre di lei. La fidanzata si è salvata nascondendosi in bagno. Il duplice omicidio è avvenuto nel pomeriggio in una villetta di Cisterna di Latina. L’uomo è trattenuto in Questura, in attesa di essere interrogato dal magistrato, che sentirà anche la fidanzata.