cinque serate alla Reggia di Caserta

I concerti si terranno in piazza Carlo di Borbone il 6-7-8-14-15 settembre 2024.

Per Gigi D’Alessio si prospetta un anno ricco di appuntamenti. A sorpresa sui social ha annunciato un nuovo ed imperdibile ciclo di concerti. Gli eventi si terranno in Piazza Carlo di Borbone, presso la Reggia di Caserta, nel mese di settembre.

Le nuove date si aggiungono alle altre otto già rese note, in Piazza del Plebiscito.

I concerti di Gigi D’Alessio

Alle otto date di “Gigi-Uno come te-L’emozione continua” già annunciate, nelle quali Gigi D’Alessio si esibirà in Piazza Plebiscito, si sono aggiunti altri cinque concerti, in una location poco lontana.

Nei giorni 6, 7, 8, 14, e 15 settembre il cantautore napoletano si esibirà nella Reggia di Caserta, a Piazza Carlo di Borbone. La suggestiva location della residenza reale di Borbone renderà gli appuntamenti ancora più memorabili.

L’annuncio dei nuovi concerti è giunto direttamente da Gigi D’Alessio, con un post sui social che recita: “Dopo le otto date a Napoli in Piazza del Plebiscito già quasi tutte sold out e i due concerti al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo – in programma il 5 e 6 luglio – , sono qui ad annunciarvi cinque eventi straordinari davanti allo scenario meraviglioso della Reggia di Caserta!“.

I concerti sono prodotti da GGD e Friends & Partner e fanno parte di “Un’estate da BelvederRe – Reggia Session“, il festival diretto da Massimo Vecchione e realizzato grazie al patrocinio del comune di Caserta.

Ad accompagnare Gigi D’Alessio sul palco ci sarà la storica band composta da Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino con il basso, Pippo Seno e Ciro Manna alle chitarre, Checco D’Alessio alle tastiere, Lorenzo Maffia con pianoforte e tastiere, Max D’Ambra con tastiere e programmazione.

I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dal 5 gennaio alle ore 16 tramite il circuito ticketone.it e nei punti vendita abituali.