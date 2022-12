Chiara Ferragni, 50 euro per un selfie insieme all’imprenditrice digitale: scoppia la polemica

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo del gossip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’influencer è stata investita da moltissime critiche dopo aver presentato la sua nuova linea di prodotti di bellezza a Palermo. Scopriamo insieme che cosa è successo.

In questi giorni Chiara Ferragni è volata a Palermo. Qui la fashion blogger più amata di sempre ha contribuito a promuovere la sua nuova linea di prodotti di bellezza. Ad attenderla moltissimi fan che, nonostante il freddo e il gelo, non hanno perso occasione per incontrare Chiara Ferragni e scattare dei selfie con lei.

Intorno a questa vicenda, però, nelle ultime ore si è scatenata una vera e propria bufera. Infatti, delle moltissime fan che hanno atteso l’imprenditrice digitale a questo evento imperdibile, solo alcune sono riuscite ad avere l’opportunità di scattare un selfie con lei e conoscerla meglio da vicino.

Queste sono alcune delle frasi pronunciate dalle fan riguardo l’imprenditrice digitale:

Non dormo sonni tranquilli senza il suo pigiama, se non indosso le sue mutandine, se non bevo dalla sua borraccia. Ci sono sempre critiche, ‘ma sei pazza la borraccia 60 euro?’ Ma a me non importa, io la amo, la adoro e la sosterrò per sempre.

Oppure:

A me piace tutto di Chiara: la sua benevolenza, la generosità. L’adoro in tutto ciò che fa, non nasconde mai nulla e sui social mostra la sua vita. Io ho le calze, il piumone, i cuscini: non ho potuto partecipare perché avevo già comprato tutto appena uscito.

Chiara Ferragni nella bufera: 50 euro per un selfie insieme a lei? Ecco la verità

Come già anticipato, in queste ultime ore intorno alla figura di Chiara Ferragni è nata una vera e propria bufera. Durante l’evento che si è tenuto a Palermo per presentare la nuova linea dei prodotti di bellezza dell’influencer erano moltissime le fan ad attenderla. Di queste, però, soltanto alcune hanno avuto l’onore di scattare un selfie insieme a lei.

Ma come è possibile questo? Stando alle indiscrezioni, pare che in seguito ad una spesa minima di 50 euro dei suoi prodotti, alcune persone sono risultate vincitrici di un gratta e vinci che ha permesso di scattare un selfie con la fashion blogger più amata di sempre.