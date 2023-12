Chi vincerà Sanremo 2024? La classifica degli scommettitori (che non hanno dubbi)

Domenica scorsa Amadeus ha annunciato i 27 big del prossimo Festival della canzone italiana e molti si stanno già chiedendo chi vincerà Sanremo 2024. Non solo i fan della kermesse, anche gli scommettitori si sono sbizzarriti con i pronostici e i più importanti siti di scommesse hanno già stilato le classifiche. Cosa hanno in comune tutte queste previsioni? La vittoria di Alessandra Amoroso. Per la cantante di Immobile sarebbe un bel colpo almeno per due motivi, primo perché è la sua prima partecipazione in 14 anni di carriera e secondo perché negli ultimi mesi Alessandra è stata al centro di molte polemiche, prese in giro e creazioni di meme più o meno divertenti.

Secondo voi chi sarà a trionfare al Teatro Ariston il prossimo febbraio? Ma soprattutto: chi vuoi che vinche?

Alessandra Amoroso 4.00

Negramaro 6.00

Annalisa 7.50

Angelina Mango 7.50

Geolier 7.50

Mahmood 9.00

Irama 16.00

Fiorella Mannoia 16.00

Emma 16.00

Mr Rain 20.00

Diodato 20.00

Gazzelle 20.00

Il Volo 25.00

The Kolors 25.00

Alfa 25.00

Dargen D’Amico 25.00

Ghali 25.00

Loredana Bertè 33.00

Sangiovanni 33.00

Renga e Nek 33.00

Big Mama 33.00

Rose Villain 50.00

Fred De Palma 50.00

La Sad 66.00

Maninni 66.00

Il Tre 66.00

Ricchi e Poveri 100.00

“È il grande interrogativo di sempre: chi vincerà Sanremo l’anno prossimo? Come avviene per ogni edizione, dal momento in cui si ufficializza la rosa dei cantanti in gara, si scatena il toto-vincitore. Oggi Sanremo attira l’attenzione soprattutto sul fronte dei cantanti, tra Campioni e Nuove Proposte. – si legge sul sito Lottomatica – Ma il Festival non nasce per dare visibilità agli artisti, quanto ai brani. Basti pensare che nella 1° edizione in gara c’erano 20 canzoni e appena 3 interpreti, ovvero Achille Togliani, le gemelle Fasano e Nilla Pizzi.

Sul fronte delle quote del vincitore di Sanremo, a spuntarla è Alessandra Amoroso, ma le quote vincente Sanremo sono volubili e in molti sono i favoriti: Geolier, Annalisa, Angelina Mango, Negramaro, Mahmood e Diodato. Dal 2014 con Arisa non c’è una cantante donna vincitrice e quest’anno può essere l’anno giusto. Scorrendo le quote scommesse del Festival di Sanremo possiamo vedere tutti i favoriti”.