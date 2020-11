C’è della confusione fra le regie del Grande Fratello Vip che si alternano in diretta su Mediaset Extra fra Regia 1 e Regia 2.

Lo scorso ottobre sulla prima regia è finita per sbaglio una signora anziana durante un backstage televisivo della trasmissione Fuori dal Coro, mentre questa volta sulla seconda regia sono finiti i lavori in corso dello studio di Quarto Grado.

Anche in questo caso, come successo la scorsa volta, ci deve essere stata qualche interferenza tecnica. Nessun boicottamento. Lo sbaglio tuttavia non è passato inosservato ed è già diventato virale su Twitter dove in molti hanno commentato questo fail.

MA IN CHE SENSO QUARTO GRADO IN REGIA 2 URLO #GFVIP pic.twitter.com/AmVRhKSkZo — sofia🧠 (@esseofi) November 27, 2020

IL BACKSTAGE DI QUARTO GRADO SULLA REGIA 2 ME SENTO MALE #GFvip pic.twitter.com/qcbdsAvVjO — ADORO POTENTE 85%||40% (@stylesxbae) November 27, 2020

Diretta GF Vip, l’interferenza del mese scorso

Pre diretta di Fuori dal coro di rete4 accidentalmente mandata in onda sul #GFVIP

Stasera si è toccato un punto altissimo ✈️✈️ pic.twitter.com/aGU0OKlyaR — A tutto TRASH (@atuttotrash) October 13, 2020