Calcio: Napoli, infortunio per Mario Rui

Brutte notizie per Garcia ed i tifosi del Napoli. Mario Rui ha rimediato un infortunio durante l’ultima amichevole giocata contro la Spal e gli esami a cui si è sottoposto il terzino portoghese hanno evidenziato una lesione muscolare.

Questo il comunicato del club: “Gli esami strumentali effettuati a Mario Rui, in seguito all’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole Napoli-Spal, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Il club azzurro non ha diramato i tempi di recupero. Il giocatore portoghese seguirà ora un iter riabilitativo al fine di rientrare in campo il prima possibile. Non è da escludere, però, che possa saltare le prime uscite della nuova stagione. Sembra essere in rampa di lancio, anche in chiave asta del Fantacalcio, il nome di Mathias Olivera: il terzino sinistro uruguaiano potrebbe essere una buona scelta considerando i problemi fisici di Mario Rui, assente anche nel finale dell’ultima stagione.

Fantacalcio.it per Adnkronos