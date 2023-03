Bulabadoo Set Lenzuola Matrimoniali Innamorati – tue Foto – Personalizzabili – Collage – Sposi – Nozze – Fotografie Personalizzabili – Letto Matrimoniale

SET Lenzuola Matrimoniali

Completo per letto matrimoniale totalmente in resistente

microfibra

di poliestere.

Articoli

: lenzuolo piano, lenzuolo con angoli e coppia di federe.

Stampa

: grafiche stampate in sublimazione, resistenti ai lavaggi e allo scolorimento.

Sicurezza :

articoli stampati e spediti dall’Italia, seguendo le normative previste.

Federe

Cuscino

: dimensione federe 80×50 CM

Visita il nostro

Store

per tanti altri prodotti e idee regalo!

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 novembre 2022ASIN ‏ : ‎ B0BN4J6FS9Riferimento produttore ‏ : ‎ LEN41

SET LENZUOLA MATRIMONIALI PERSONALIZZABILE : Completo per letto matrimoniale pensato appositamente per le coppie e la festa degli Innamorati.

MATERIALE : Microfibra di poliestere. Piacevole al tatto; antibatterica e anallergica; assorbente e traspirante.

STAMPA : Articoli stampati in Sublimazione, resistenti ai lavaggi e allo scolorimento.

DIMENSIONI : Lenzuole matrimoniali misure standard – federe 80X50 CM con chiusura all'americana.

SICUREZZA – Tutti i nostri articoli vengono stampati nel nostro laboratorio garantendo tecniche certificate e conformi allo standard europeo.

34,90 €