Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

– Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo, il giorno dopo che la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che l’Eurotower potrà iniziare a tagliare i tassi in aprile. In luce il settore del lusso in Europa dopo i conti record di LVMH che ha alzato il dividendo.

Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,086. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 2.017,9 dollari l’oncia. Vendite diffuse sul petrolio Light Sweet Crude Oil, che continua la giornata a 76,39 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,81%.

Nello scenario borsistico europeo Francoforte avanza dello 0,32%, Londra avanza dell’1,40%, e in primo piano Parigi, che mostra un forte aumento del 2,28%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,73% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 32.555 punti.

In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta del 26/01/2024 è stato pari a 2,39 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,51 miliardi.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Moncler, con un importante progresso del 9,64%.

In evidenza Brunello Cucinelli, che mostra un forte incremento del 6,30%.

Svetta Campari che segna un importante progresso del 5,46%.

Vola Hera, con una marcata risalita del 4,39%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banca MPS, che ha chiuso a -3,31%.

Soffre STMicroelectronics, che evidenzia una perdita del 2,66%.

Preda dei venditori Leonardo, con un decremento dell’1,68%.

Contrazione moderata per Banco BPM, che soffre un calo dello 0,76%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS +8,30%, Ferragamo +7,61%, Tod’s +3,13% e Caltagirone SpA +2,86%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su De’ Longhi, che ha chiuso a -4,38%.

Si concentrano le vendite su Technoprobe, che soffre un calo del 3,34%.

Vendite su Saras, che registra un ribasso del 2,37%.

Sottotono D’Amico che mostra una limatura dell’1,41%.