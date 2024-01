Volvo, utili in rialzo nel quarto trimestre

– Utili in forte aumento per Volvo. La casa automobilistica ha chiuso il quarto trimestre con un risultato netto in crescita dell’82% a 12,05 miliardi di corone svedesi, rispetto ai 6,62 miliardi di corone dell’anno precedente.

Le vendite sono aumentate del 10% raggiungendo i 148,12 miliardi di corone. In particolare, le consegne di camion hanno registrato un aumento del 4,4% nel trimestre, mentre gli ordini ricevuti sono scesi dell’8,8%.

Il titolo si avvia a chiudere l’ultima seduta della settimana con debolezza, segnando un calo dello 0,09%.

Il quadro tecnico di Volvo Car segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,57 Euro, mentre al rialzo individua l’area di resistenza a 21,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,56.