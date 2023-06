Boomdabash con Paola & Chiara, Lambada: il significato del testo

I Boomdabash uniscono le forze con Paola & Chiara nella canzone Lambada: il significato del testo del nuovo tormentone.

Un tormentone al giorno toglie il medico di torno, nella stagione estiva. Dopo settimane di spoiler, rumor e voci di corridoio, in queste ore è arrivata l’ufficialità: anche i Boomdabash tornano in gara per il tormentone dell’anno, e non lo fanno da soli, ma con Paola & Chiara. Dall’unione tra il gruppo salentino-abruzzese e le due sorelle più amate della musica italiana, nasce Lambada, un brano pronto a conquistare il pubblico e a far scatenare tutti sulle piste delle principali mete estive. Scopriamo insieme il significato del testo.

Boomdabash con Paola & Chiara in Lambada

Il nuovo tormentone, disponibile per Soulmatic Music/Capitol Records Italy, è in arrivo in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming dal 16 giugno. Una collaborazione straordinaria che apre le porte al ritorno in grande stile per i Boomdabash, già dominatori delle radio negli ultimi mesi con il brano L’unica cosa che vuoi.

Boomdabash

Con Lambada si apre però una nuova pagina della loro carriera. Il nuovo singolo, infatti, anticipa l’attesissimo nuovo album della band. S’intitola Venduti ed è in arrivo il prossimo 14 luglio, a tre anni di distanza dal loro ultimo album in studio. Un disco caratterizzato dalle due anime del gruppo: quella frizzante delle hit estive e quella più intimista, conosciuta anche a Sanremo.

Il significato di Lambada

Una collaborazione del genere, con un titolo del genere, non può che farci immaginare un’esplosione di energia, un viaggio negli anni Novanta, nell’epoca dei Festivalbar, dei glitter, quando l’estate durava da giugno a settembre e regalava notti in spiaggia a ballare al ritmo delle canzoni delle due sorelle Iezzi.

Con un sound basato sul reggaeton, il dance pop e i ritmi giamaicani tanto cari all’anima salentina dei Boomdabash, Lambada si preannuncia come un vortice di energia pronto a travolgerci e a farci scatenare sulle piste di tutta Italia. “Siamo qua con il fuoco negli occhi aspettando le luci del mattino“, cantano i Boomdabash. Ed è quello il senso profondo della canzone: godersi l’estate e scatenarsi nel periodo più rilassato dell’anno, quando i pensieri vengono riposti in un cassetto per fare spazio all’allegria.