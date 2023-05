Bologna-Napoli, oggi il match: convocati, dove vederla in tv

Mancano poche ore a Bologna-Napoli, match della 37esima giornata di campionato e ultima trasferta dell’anno per la squadra campione d’Italia. E’ Matteo Marcenaro l’arbitro direttore di gara per la partita allo stadio Stadio Renato Dall’Ara con fischio di inizio alle 15.00.

I CONVOCATI

Per il Bologna sono convocati Bardi, Ravaglia, Skorupski, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Arnautovic, Barrow, Sansone, Zirkzee.

Per il Napoli sono convocati Gollini, Marfella, Meret; Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka; Anguissa, Demme, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Simeone. Non ci saranno quindi Mario Rui, Politano, Lozano e lo squalificato Elmas.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Bologna-Napoli non sarà trasmessa in chiaro. Il match sarà disponibile solo su Dazn tramite l’app della piattaforma sulle smart tv, da pc e notebook o da app per smartphone e tablet. La partita sarà quindi trasmessa in streaming sul sito Dazn. Possibile anche la visione tramite console (Playstation o Xbox)