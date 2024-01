Bianca Berlinguer, retromarcia dopo il fuorionda di Striscia: "Ottimo lavoro della redazione"

“La mia redazione fa un lavoro prezioso e difficile in un’azienda in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene”. Così all’inizio della puntata di stasera di ‘Prima di domani’ su Retequattro, Bianca Berlinguer è intervenuta sul fuorionda trasmesso ieri sera da ‘Striscia la Notizia’ in cui la giornalista, martedì scorso, nell’attesa di partire con la diretta del suo programma, stigmatizzava alcuni testi: “I pezzi fanno pena, proprio pena”, aggiungendo: “Questi sono i miei ultimi tre giorni, rimango fino a venerdì, poi è finita”.

“Mi lamentavo della mia redazione – ha spiegato stasera Berlinguer – ma può sempre accadere, come voi potete immaginare, in quegli attimi prima che parta la diretta, e sembrava che io non la apprezzassi. E questo mi dispiace perché invece la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile in un’azienda in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene”, ha concluso la giornalista, chiarendo così che non lascerà il programma.