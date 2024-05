Nuova coppia e triangolo in vista a L’Isola dei Famosi: “Felice con te”

Nelle scorse settimane a L’Isola dei Famosi c’è stato un inizio di flirt tra Artur Dainese e Khady Gueye, ma la magia è svanita quando il naufrago ha rivelato che per il gioco sarebbe disposto a tradire la sua amica speciale. Adesso però a Cayo Cochinos potrebbe formarsi una nuova coppia. Il modello ucraino infatti sembra decisamente sensibile al fascino della nuova arrivata, Karina Sapsai. Lo spirito dell’Isola (che la sa molto lunga) ha cercato di gettare benzina sul fuoco di questa chimica artistica.

Nuova coppia a L’Isola dei Famosi?

Karina ieri ha letto un comunicato della produzione: “Oggi lo Spirito dell’Isola ha chiesto a me e Artur di arrampicarci al cima della montagna, solo che lui doveva portare dieci kg di sabbia sulle spalle”. Dainese è subito apparso felice di questa missione: “Sono felice, sì sono contento che mi hanno mandato qui con te. Mi fa tanto piacere a dire la verità“. I due arrivati sulla sommità della collina hanno imitato Jack e Rose sulla prua del Titanic (qualcuno dica loro che quella storia non è finita benissimo).

Questa possibile nuova coppia potrebbe far saltare gli equilibri o dare vita ad un triangolo. Khady infatti era davvero interessata ad Artur e domenica scorsa in puntata è sembrata decisamente contrariata, forse perché lui ha confessato a Vladimir Luxuria che l’attrazione che sente per Karina è già a 8, in una scala che va da 1 a 10.

Una cosa è sicura, Sonia Bruganelli c’aveva visto lunghissimo quando un mese fa ha dichiarato: “Artur ha uno spirito camaleontico. Perché è entrato da pecora nera, bastian contrario. Poi non funzionava ed è diventato il migliore amico dei leader. Adesso ha visto che anche questo ruolo non funziona e allora tenta la strada della storia con Khady. Dai è palese che si sia già avvicinato a lei“.

Se anche con Karina non gli andrà bene, su chi si butterà?