Roberto Alessi cita Barbara e dice la sua su Myrta: “Come si dice a Milano”

Roberto Alessi è il direttore di Novella 2000, recentemente ha pubblicato il suo ultimo libro e spesso lo si vede nel cast degli opinionisti de La Vita in Diretta di Alberto Matano. “Mi ha chiamato Santino Fiorillo che si occupa del cast de La Vita in Diretta” – ha confessato a BubinoBlog – “Lo ammiro da sempre e sono corso come un campione dei 100 metri“.

A domanda diretta: “Questa è stata la prima stagione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, come mai non ha avuto un buon riscontro?“, Roberto Alessi ha preferito non rispondere citando però un detto di Milano che lascia poco spazio all’immaginazione. “Non sarebbe elegante rispondere. A Milano si dice ogni ‘Ogni ofelè fa el so mestè’, ovvero ogni pasticciere, ogni artigiano in senso lato faccia il suo mestiere. È un antico proverbio milanese che invita ognuno a desistere dall’impicciarsi in un lavoro che non sia in grado di fare o non gli competa“. Insomma, Myrta Merlino avrebbe dovuto continuare a parlare di politica su La7?

Una parola dolce, invece, l’ha avuta per Barbara d’Urso, da maggio 2023 lontana dal piccolo schermo. “Spero che Barbara abbia presto una sua trasmissione. È bravissima ed è una grande lavoratrice. Con Mediaset le cose potevano andare diversamente. Non cerco né colpe né colpevoli però peccato che che certi rapporti finiscano così“.

Roberto Alessi non ha invece commentato gli ultimi rumor che riguardano Myrta Merlino e Barbara d’Urso: sulla seconda ancora tutto tace ma pare improbabile il suo sbarco su Nove, sulla prima invece si parla di spostamento su Rete4 e passaggio di testimone a una fra Cesara Buonamici e Serena Branchetti per la nuova edizione di Pomeriggio 5.