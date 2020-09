Avril Lavigne, un concerto in streaming: la cantante canadese ha annunciato un live per raccogliere fondi da devolvere alla ricerca sulla Sindrome di Lyme.

Avril Lavigne torna in concerto, ma solo in streaming. La cantante canadese ha annunciato un live molto speciale per il prossimo 24 ottobre. Un’occasione speciale non solo per presentare il suo ultimo album, Head Above Water, ma anche per raccogliere fondi per una giustissima causa che sta molto a cuore all’ex ragazza prodigio del pop punk.

Avril Lavigne: la data del concerto in streaming

Per poter vedere dal vivo, seppur in streaming, Avril Lavigne in questo 2020 abbiamo un’unica occasione: assistere al live del 24 ottobre. Lo ha annunciato la stessa cantante in un post sui social: “Sono così emozionata per i fan e gli amici di tutto il mondo che vorranno unirsi a me come ospiti speciali per #FightLyme, che darà supporto alla comunità affetta da Lyme. Sarà un evento da ricordare, pieno di speranza, grande muisca e sorprese entusiasmanti“.

Di seguito il post con l’annuncio:

Avril Lavigne: un concerto contro la malattia di Lyme

I proventi del live speciale di Avril saranno devoluti interamente alla sua fondazione creata negli ultimi anni per combattere la sindrome di Lyme, la malattia che l’ha costretta negli scorsi anni a fermare la propria vita e a limitare la propria carriera. Spiega la cantante: “Dal momento che la sindrome di Lyme è una pandemia globale, ma non una priorità globale, abbiamo bisogno di tutto l’aiuto per sradicarla. Non potendo portare il mio concerto alle persone, quest’anno, penso sia arrivato il momento per divertirci raccogliendo fondi“.

Avril Lavigne

Ricordiamo che l’artista canadese sarebbe stata attesa in questo 2020 da una serie di appuntamenti dal vivo anche in Italia, ma tutti i suoi concerti sono stati rinviati o cancellati a causa del Coronavirus.