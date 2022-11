Aurora Ramazzotti mostra il bagno della sua nuova casa: un dettaglio non è passato inosservato

Da quando ha reso pubblica la notizia della sua gravidanza, Aurora Ramazzotti è diventata uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore il nome della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip: scopriamo insieme il perché.

Sui social, dove è seguitissima, Aurora Ramazzotti condivide immagini non solo della sua vita lavorativa ma anche di quella privata. In questi ultimi giorni l’influencer ha condiviso alcuni scatti della sua nuova casa, attirando l’attenzione dei suoi moltissimi followers. Nel dettaglio, Aurora ha reso pubbliche alcune immagini del suo nuovo bagno; immagini che stanno facendo il giro del web, ecco perché.

Finalmente i lavori di ristrutturazione nella casa di Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza sono terminati. La coppia ora può vivere nel nuovo nido d’amore in attesa del loro primo bebè. In queste ultime ore la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha condiviso le immagini del suo nuovo bagno: tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Aurora Ramazzotti mostra il bagno della sua nuova casa: ecco tutti i dettagli

Il bagno della nuova casa in cui vivono Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno catturato l’attenzione di tutti. Stando a quanto condiviso dall’influencer, il bagno della nuova casa della figlia di Eros e Michelle è caratterizzato da un parquet chiaro e marmi preziosi.

Inutile dire che agli occhi dei suoi followers non è passata inosservata la bellissima vasca da bagno decorata in marmo rosso, probabilmente marmo di Levanto. Si tratta di un tipo di marmo estratto nel comune di Levanto e nelle zone vicine.

Le immagini del nuovo bagno della casa di Aurora Ramazzotti hanno conquistato tutti i followers dell’influencer. Sono stati molti coloro che hanno commentato positivamente gli scatti condivisi da Aurora, alla quale hanno rivolto gli auguri per l’inizio della sua nuova vita nella nuova casa.