Sanremo 2023, cosa farà Fiorello

“Ve lo dico subito come smettete di chiedermelo: quest’anno a Sanremo non andrò. È matematicamente impossibile con i tempi del programma quotidiano”. Fiorello, presentando ‘Viva Rai2’ a Viale Mazzini sgombra il campo dal suo possibile approdo al Festival 2023 per il quarto anno consecutivo. “Non c’è mai stato uno che fa il mio mestiere, un intrattenitore, al Festival tre anni di seguito: solo io, per amicizia…”, dice. E per la stessa amicizia, conferma che Amadeus sarà ospite della prima puntata di ‘Viva Rai2’, lunedì 5 dicembre, all’indomani dell’annuncio dei Big in gara al festival.

“Ad Amadeus non ho dovuto nemmeno chiederlo”, sottolinea. “Non sapete quanta gente mi scrive e mi manda pezzi per i Festival. Ma io e Ama abbiamo un patto: le cose per il Festival vanno inviate a lui. Il resto non viene preso in considerazione”, spiega. Per poi annunciare che comunque ‘Viva Rai2’ a Sanremo ci sarà: “Il tiktoker Gabriele Vagnato sarà il nostro inviato. Ci collegheremo con lui”.