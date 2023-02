Titolo: Operaio/a di produzione



Azienda: Humangest



Descrizione:: Humangest Spa, filiale di Reggio Emilia, è alla ricerca di un/a OPERAIO/A DI PRODUZIONE per azienda del settore… come operaio/a di produzione in industria ceramica; essere automunito/a. Orario di lavoro: full time, lunedì-sabato, su turni…



Luogo:: Gonzaga, Mantova