Per scampare alla furia dell’acqua si rifugia sul tetto: il VIDEO

Il video dell’avvistamento di un cavallo che si rifugia sul tetto per fuggire alla furia dell’acqua è una scena che fa riflettere.



Mentre la Tempesta Solare continua a tingere di viola i cieli del nostro Pianeta, le preoccupazioni degli esperti si estendono alle possibili complicazioni che potrebbero palesarsi in questi giorni sui nostri dispositivi di comunicazione modibile alle immagini che giungono – stavolta – a noi in diretta dai territori vittimi di una violenta alluvione che ha messo in pericolo e strappato via, in alcuni casi, la vita di centinaia di persone. Oltre alle centinaia di persone disperse vi sono anche molti animali.

Cavallo avvistato sul tetto della casa allagata: una scena che fa riflettere

L’alluvione di questi giorni – in Brasile – è stata considerata dagli esperti come la più impetuosa dal 1941. Uno dei simboli della città sommersa di Porto Alegre sarebbe l’immagine di un cavallo rimasto per giorni bloccato sul tetto di un’abitazione privata completamente circondata dall’acqua.

Il filmato del cavallo bloccato sul tetto è apparso sia sui principali canali d’informazione internazionali che sui principali social network di riferimento.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Cavallo salva un gufo che rischia di annegare

In seguito al primo avvistamento del cavallo i soccorritori avrebbero deciso di dare temporaneamente al mammifero un soprannome. Il cavallo è stato ribattezzato con il nome “Caramelo“, si presume che la scelta sia ricaduta su questo nome per la particolare dolcezza e per il colore del manto dell’esemplare.

Cavallo vittima dell’alluvione: il VIDEO del salvataggio

Come si può notare nel video (vedi sotto) il cavallo – dopo estenuanti ore di attesa sul tetto – è stato tratto in salvo dai membri di una squadra della “Protezione Civile del Rio Grande do Sul” che ha raggiunto il tetto dell’edificio sommerso con una canoa.

Se la storia del cavallo cieco perdutosi per diversi giorni aveva destato non poca preoccupazione nell’etourage familiare in cui il mammifero aveva vissuto fino a quel momento, anche l’avvistamento del cavallo sopravvissuto all’alluvione in Brasile non avrebbe generato una reazione diversa nei cittadini che avevano – fino a pochi giorni fa – le loro dimore nelle zone colpite dal disastro naturale.

Ad organizzare i soccorsi per salvare la vita dell’animale in pericolo sarebbe il comandante dell’Esercito meridionale dopo aver ricevuto la segnalazione della sua presenza grazie all’invio di un messaggio della sociologa, nonché “first lady” del Brasile, Rosangela da Silva.