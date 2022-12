Ascolti tv, 'Purché finisca bene – Se mi lasci ti sposo' fa il pieno di telespettatori

Vittoria di Rai1, in termini di telespettatori, nel prime time di ieri sera con il film ‘Purché finisca bene – Se mi lasci ti sposo’ che ha ottenuto 2.567.000 telespettatori e uno share del 15%. Secondo gradino del podio per il film in onda su Canale 5 ‘Last Christmas’ visto da 2.412.000 telespettatori (share del 15%). Terzo posto per Retequattro con ‘Dritto e Rovescio’ che ha realizzato 1.064.000 telespettatori e uno share dell’7,97%.

Fuori dal podio su La7 ‘Piazza Pulita’ è stata seguita da 989.000 telespettatori (5,3% di share) mentre su Italia1 il film ‘Crossfire – Bloccati nell’incubo’ ha totalizzato 977.000 telespettatori e uno share del 5,51%. Su Rai3 il film ‘Wolf Call – Minaccia in alto mare’ ha interessato 831.000 telespettatori (share del 4,6%) mentre su Tv8 ‘Alessandro Borghese – 4 Ristoranti’ ne ha conquistati 505.000 pari a uno share del share 3,1%. Chiudono gli ascolti del prime time Rai2 con ‘Che c’è di nuovo’, seguito da 485.000 telespettatori (share 3,1) e Nove con il film ‘Botte di Natale’, visto da 387.000 telespettatori (share del 2,3%).

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ‘Soliti ignoti – Il ritorno’ ha ottenuto 3.935.000 telespettatori e uno share del 19,1% mentre su Canale 5 ‘Striscia la notizia’ è stata vista da 3.877.000 telespettatori (share del 18,9%). Nella fascia preserale ‘L’Eredità Sfida al Campione’ su Rai 1 è stata seguita da 3.661.000 telespettatori (share del 23,3%) mentre su Canale 5 ‘Caduta Libera’ è stata seguita da 3.286.000 telespettatori (share del 19,8%).

Nel complesso le reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata con 8.244.000 telespettatori e uno share 41,5%, la seconda serata con 3.739.000 telespettatori e uno share del 41,76% e l’intera giornata con 3.325.000 telespettatori e uno share del 39,07%.