Annalisa da record con Bellissima: prima donna a riuscirci

Annalisa ha conquistato un nuovo record con Bellissima: nessuna donna in Italia aveva mai raggiunto questo traguardo.

Continua l’anno d’oro di Annalisa. O meglio, di platino. Le cose negli ultimi dodici, tredici, forse quindici mesi stanno andando a gonfie vele per Nali. Nella vita privata l’artista di Savona ha trovato l’amore, e ha coronato il suo sogno sposando con un doppio rito tra fine giugno e inizio luglio Francesco Muglia.

Dal punto di vista professionale non solo si è presa la soddisfazione del suo primo tour nei palasport, ma ha anche raggiunto un record straordinario, facilmente eguagliabile dalle sue colleghe. Nessuna donna c’era mai riuscita prima d’ora. E tutto il merito è della hit Bellissima.

Annalisa conquista un record con Bellissima

All’uscita del suo nuovo album, E poi siamo finiti nel vortice, manca sempre meno. Per Nali, prima del momento dei grandi impegni, arriva quello dei grandi festeggiamenti. Tutto merito di Bellissima, il singolo che per certi versi le ha cambiato la carriera, diventando virale su TikTok e proiettandola verso vette mai raggiunte prima nel suo percorso artistico.

Annalisa

Per la quarta volta il brano, lo scorso lunedì 18 settembre, ha raggiunto un disco di platino. Un record straordinario reso quasi immortale dal fatto che coincide con la permanenza del brano da oltre un anno nella classifica Fimi. Un risultato mai raggiunto prima d’ora da una donna in Italia.

A svelarlo è stata la stessa Nali: “Oggi questo brano viene certificato quadruplo disco di platino dopo oltre un anno di permanenza in classifica Fimi. Ripenso a quella telefonata in francese, a quella macchina, a quel vortice di emozioni che mi ha portata qui, oggi, in questo momento. Cosa posso dire? Grazie ancora una volta“.

Di seguito il post della cantante:

L’exploit di Annalisa verso il nuovo album

Alla vigilia dell’arrivo del suo nuovo album, forse il più atteso della sua carriera, Nali è quindi riuscita a scrivere una volta per tutte il suo nome nella storia, ancor più di quando, nel 2011, riuscì a conquistare il premio della critica (e solo quello) nel talent Amici di Maria De Filippi. Un trampolino di lancio utilizzato per conquistare, anno dopo anno, spazio in radio, partecipazioni a Sanremo e adesso anche concerti nei palazzetti.

Romperà prima di tutto il ghiaccio al Forum di Milano il prossimo 4 novembre, nel suo unico concerto di questo 2023, per poi prepararsi al tour della prossima primavera, con date il 10 aprile a Milano, il 6 aprile a Firenze, il 12 aprile a Bari, il 13 aprile a Napoli, il 19 aprile a Padova e il 21 aprile a Roma.