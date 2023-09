Blink-182, One More Time: uscita e tracklist

Blink-182, One More Time…: la data di uscita e la tracklist del nuovo album della band pop punk americana.

La notizia era nell’aria già da tanto tempo, adesso è arrivata l’ufficialità: i blink-182 stanno per tornare con un nuovo album. S’intitola One More Time… ed è in arrivo tra poche settimane. Un annuncio arrivato ufficialmente attraverso i social e che ha fatto scatenare l’entusiasmo tra tutti i fan della band simbolo del pop punk americano.

Fermi discograficamente dall’album Nine del 2019, e addirittura a Neighborhoods del 2011 per quanto riguarda la formazione con Tom DeLonge alla voce, sono finalmente pronti a far scoprire ai fan i frutti della reunion a lungo attesa e formalizzata solo negli scorsi mesi.

One More Time… è il nuovo album dei blink-182

Considerando le problematiche di salute avute negli ultimi tempi dal batterista Travis Barker, la speranza che i piani della band potessero essere confermati e che l’album potesse uscire a breve, secondo programmazione, stavano pian piano scemando.

Chitarra batteria e amplificatore

Invece, a sorpresa, il gruppo ha svelato via social e tramite newsletter l’arrivo di un nuovo album. La data di uscita del disco, da evidenziare con un circoletto rosso sul calendario, è il prossimo 20 ottobre. I dettagli dell’album sono già stati tra l’altro svelati, con tanto di tracklist del vinile.

La tracklist di One More Time…

Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge sono tornati a riunire le forze e sono pronti a dare alle stampe un lavoro a lungo atteso da parte dei loro fan. Scrive la band sui social: “Il trio ha registrato l’album nel corso del 2022 e del 2022 nel bel mezzo del loro tour di reunion, una serie di concerti di successo, che ha fatto il tutto esaurito in arene, anfiteatri e stadi in tutto il mondo“.

Nel nuovo album sono presenti 17 brani che sovrappongono temi come tragedia, trionfo e fratellanza. Di seguito la tracklist dell’album:

Side A

1 – Anthem Part. 3

2 – Dance with Me

3 – Fell in Love

4 – Terrified

5 – One More Time

6 – More Than You Know

7 – Turn This Off!

8 – When We Were Young

9 – Edging

Side B

1 – You Don’t Know What You’ve Got

2 – Blink Wave

3 – Bad News

4 – Hurt (interlude)

5 – Turpentine

6 – F*ck Face

7 – Other Side

8 – Childhood

Di seguito il video con l’annuncio: