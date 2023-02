Amici 22, Piccolo G minaccia di andarsene: il motivo

A poche settimane dall’inizio del serale, un cantante di Amici starebbe pensando di mollare: ecco il motivo.

Più si avvicina l’inizio del Serale, più si fa duro il gioco per i ragazzi di Amici. Non è un caso che, in un periodo di grandissime pressioni, i concorrenti possano lasciarsi andare a qualche sfogo imprevedibile. Lo ha fatto, ad esempio, anche Piccolo G. Da settimane il meno amato e il più criticato tra i cantanti di questa edizione, a questo punto il giovane rapper starebbe pensando seriamente di lasciare la scuola, in preda a una crisi dopo un’esibizione avvenuta negli scorsi giorni davanti al professore Rudy Zerbi.

Perché Piccolo G vuole lasciare Amici?

Il giovane artista, rapper che è stato fin qui apprezzato maggiormente dai professori per le sue doti canore che non per le sue barre, si è esibito in questi giorni davanti a Zerbi con il brano Motocicletta, ma le cose non sono andate come sperato.

Rudy Zerbi

Esaminato dal docente in studio, Piccolo ha sbagliato l’inizio del noto brano di Lucio Battisti. Fermato immediatamente da Rudy, il rapper si è giustificato affermando di non aver sentito bene la base. Il professore, visibilmente infastidito, gli ha concesso di ricominciare, ma facendogli cantare un’altra cover, e non quella precedente, prima di rispedirlo al banco. Un momento di tensione vissuto malissimo da Piccolo, che si è lasciato andare così a un onesto sfogo…

Lo sfogo del cantante

Già sottoposto a numerose prove, e non tutte superate al meglio, il cantante 22enne starebbe pensando a questo punto di gettare la spugna: “Con Rudy non mi va di discutere perché c’è sempre un clima di tensione con lui. Anche se dovesse cacciare qualcuno, che lo facesse cono il sorriso. Cantiamo canzoni…“.

Rischiare di uscire, a un passo dal Serale, per un errore così marginale, dal suo punto di vista, ha scoraggiato definitivamente Piccolo. Consapevole che ormai arrivare alla fase finale del programma sarà difficilissimo, l’artista sta quindi pensando di tirarsi indietro: “Non so più se continuare, che le faccio a fare queste puntate? Mi sa che è meglio andare via. (…) La cosa che mi rende più triste è che se sapessi di essere uno scarso non me la prenderei, ma so che potrei affrontarla una cosa del genere e potrei farlo molto bene, non capisco perché mi perdo così…“.