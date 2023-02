Paolo Conte in concerto a Milano nel 2023: data e biglietti

Paolo Conte in concerto a Milano: la data e i biglietti dell’appuntamento del cantautore a teatro dopo il successo dell’evento alla Scala.

Dopo aver fatto la storia della musica italiana, raccogliendo un successo straordinario con il primo evento di musica leggera all’interno del Teatro alla Scala di Milano, Paolo Conte torna a esibirsi in un teatro in cui è da diverso tempo ormai di casa. All’indomani dell’evento alla Scala è stato confermato un nuovo appuntamento milanese per il cantautore di Via con me. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo e attesissimo concerto.

Paolo Conte in concerto a Milano

Sarà ancora una volta un appuntamento speciale quello del cantautore piemontese nella città meneghina, dopo il grandissimo successo dell’evento alla Scala. Un live che ha consacrato definitivamente la carriera di un artista che ha fatto la storia della musica italiana, confermandosi una vera icona.

Paolo Conte alla Scala (ph. Stefano Brovetto)

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 20 maggio 2023, il luogo un teatro di straordinario fascino: il Teatro degli Arcimboldi di Milano. Un live che va ad aggiungersi a una tournée estiva già formata da un appuntamento all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 6 giugno, all’Arena Santa Giuliana di Perugia per l’Umbria Jazz il 15 luglio e in piazza della Santissima Annunziata a Firenze per il MusArt Festival il 21 luglio. I biglietti per tutti questi eventi sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti di Paolo Conte

Non conosciamo ancora i dettagli sulla scaletta del nuovo tour estivo del grande cantautore piemontese. Possiamo però farci un’idea andando a guardare cosa è successo proprio alla Scala, con una setlist simile (ma non uguale) rispetto a quella presentata durante i live del 2022.

Di seguito tutte le canzoni suonate nel più famoso teatro lirico italiano:

– Aguaplano

– Sotto le stelle del jazz

– Come di

– Alle prese con una verde milonga

– Ratafià

– Recitando

– Uomo camion

– La frase

– Dal loggione

– Dancing

– Gioco d’azzardo

– Gli impermeabili

– Madeleine

– Via con me

– Max

– Diavolo rosso

– Le chic et le charme

– Il maestro

