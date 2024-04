Acquistano casa e trovano nel giardino un cane legato

Una coppia acquista una casa consapevole che ci fossero degli animali, ma mai avrebbe immaginato di trovare un cane legato ad un albero.

Comprare casa è l’obiettivo di moltissime persone. Nonostante le difficoltà e i soldi non sempre disponibili, avere una casa in cui vivere insieme e costruire la propria famiglia diventa quasi una priorità per tante coppie. La coppia protagonista di questa storia, infatti, ha raggiunto questo obiettivo ed è riuscita ad acquistare una casa. Da contratto sapevano che c’erano degli animali all’interno della proprietà, ma non si sarebbero mai immaginati di trovare un cane legato ad un albero. Questa storia inizia in questo modo, ma vediamo come si evolve.

Trovano un cane legato ad un albero nella casa appena acquistata: ecco che cosa è successo

April Parker ha raccontato questa singolare storia. Lo ha fatto attraverso il suo profilo di TikTok e anche al portale “The Dodo”. La donna ha detto di aver scelto, insieme al suo compagno, una casa negli Stati Uniti per andare a vivere e nel contratto c’era scritto che chi sarebbe diventato proprietario della casa avrebbe dovuto occuparsi anche degli animali presenti. Nessun problema per loro, c’era tanto giardino e pensavano ad animali caratteristici, non di certo ad un cane legato.

Il cane era una femmina di Pitbull di nome Molly. È stata legata all’albero nel grande giardino della casa e lasciata lì in questo modo. Da sola. April si è avvicinata subito a lei e non ha mostrato segni di aggressività, anzi. Era molto triste, ma alla vista di due nuove persone, si è messa a scodinzolare come se vedesse una nuova opportunità per stare bene.

È servito del tempo, Molly era molto triste e spaventata. Ma April è riuscita a conquistare la sua fiducia piano piano. La coppia l’ha presa e l’ha curata. Le ha fatto dei bagni caldi, l’hanno nutrita come si deve. Molly ha dieci anni ed è stata abbandonata, ma ha la grande opportunità di vivere in una seconda famiglia.

Nella casa, oltre a Molly, c’era anche un gatto che viveva all’esterno e due gatti domestici abituati a stare in casa. La coppia ha accolto anche loro e adesso vivono tutti insieme. Hanno un rapporto d’amicizia molto speciale.

Cliccando qui potete vedere uno dei tanti video caricati su TikTok. È sempre molto bello vedere e avere la possibilità di condividere, attraverso i social, queste storie a lieto fine piene di amore e di generosità.