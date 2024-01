A Masterchef stasera torna Joe Bastianich, è una puntata speciale

MasterChef Italia stasera, giovedì 25 gennaio 2024, taglia il prestigioso e straordinario traguardo dei 300 episodi e, per celebrare l’occasione, la serata riserverà fin da subito grandi sorprese. Su Sky e in streaming su Now (e sempre disponibili on demand), assieme ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli alla festa si uniranno Joe Bastianich, volto di MasterChef sia in Italia che negli Usa, che tornerà nella Masterclass dopo 5 anni, e il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari, l’ospite tradizionalmente più atteso (dal pubblico) e più temuto (dai cuochi amatoriali in gara), accompagnato stavolta da sua figlia Debora.

La serata sarà una grande festa ma anche un nuovo capitolo della gara di quest’anno, che proseguirà secondo i suoi meccanismi classici e con i cuochi amatoriali sempre più competitivi. Sarà anche un vero e proprio viaggio nel tempo e prenderà il via dalla genesi della Mystery Box, una sfida amarcord che farà rivivere la prima prova dell’edizione 1 di MasterChef Italia grazie agli ingredienti impiegati e a sei concorrenti delle passate edizioni, che torneranno in Masterclass per un quiz spietato.

Anticipazioni

L’ingresso di Joe Bastianich sarà il punto d’incontro tra passato, presente e futuro in un Invention Test inedito e “tripartito”, che racconterà la sua storia e il legame tra la cucina e MasterChef Italia, programma cult e fenomeno culturale capace di cambiare il rapporto dei telespettatori con il mondo del food.

A seguire la coppia di ospiti più temuta prenderà le redini di uno speciale Skill Test di compleanno. Con Iginio e Debora Massari si parlerà di pasticceria in una prova che, a differenza del solito, avrà solo due step, al posto dei classici tre. Iginio e Debora potranno, come sempre, rendere amaro il boccone delle loro dolcissime creazioni per i cuochi amatoriali… perché anche se la cucina di MasterChef Italia è in festa, i contendenti al titolo di quest’anno devono tenere altissima la soglia dell’attenzione.