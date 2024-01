Justice, nuovo album 'Hyperdrama' esce il 24 aprile

Uscirà il 24 aprile prossimo ‘Hyperdrama’, il nuovo album dei Justice, il duo electro francese composto da Gaspard Augé e Xavier de Rosnay. L’album, rilasciato via Because Music/Virgin Music, sarà disponibile in formato digitale per lo streaming/download e in formato fisico in cd, doppio vinile nero e doppio vinile trasparente in edizione limitata. Il duo ha pubblicato intanto i primi due singoli tratti dall’album in uscita: ‘One Night/All Night starring Tame Impala’ e ‘Generator‘.

“Volevamo che questo brano suonasse come se una versione dark/techno dei Justice avesse trovato un campione di una versione disco di Kevin Parker – ha detto la band parlando del singolo ‘One Night/All Night starring Tame Impala’ -. Kevin ha un modo affascinante di concepire la melodia, nel senso che riesce a scrivere melodie che sembrano semplici e naturali, ma allo stesso tempo molto particolari. Questa canzone oscilla tra la musica elettronica pura e la disco pura, ma non è mai realmente possibile avere le due cose contemporaneamente. Questa idea di passare istantaneamente da un genere all’altro all’interno di una canzone attraversa l’intero disco, e forse si manifesta in modo più chiaro in ‘One Night/All Night’.

A proposito di ‘Generator’, il duo ha aggiunto: “Per noi suona come ‘Getaway’ della Salsoul Orchestra, ma con suoni gabber e classici della techno hardcore degli anni ’90. La disco/funk e la musica elettronica in generale sono sempre stati elementi fondamentali della musica che facciamo come Justice. In ‘Hyperdrama’ li facciamo coesistere, ma non in modo pacifico. Ci piace l’idea di farli combattere un po’ per attirare l’attenzione”.

Il video ufficiale di ‘One Night/All Night starring Tame Impala’ è già disponibile. Prodotto da Phantasm e diretto da Anton Tammi, il video rivela anche l’artwork di Hyperdrama. “Ho detto loro ‘e se facessimo un tuffo? E se il vostro video musicale fosse un viaggio all’interno della croce? – ha spiegato Tammi -. Sognavo di creare un pezzo come questo. Un oggetto strano e sperimentale che sembra un’illuminazione rave all’interno di polmoni umani e una luce stroboscopica intorno a un cuore umano”.

All’inizio del mese è stato annunciato che i Justice si esibiranno al Coachella Festival di quest’anno, che sarà il debutto del loro nuovo spettacolo dal vivo, ancora inedito. In Italia il duo farà tappa il 14 giugno al Nameless Festival a Lecco. Le altre date annunciate finora per i Justice sono le seguenti: 12 Aprile: Coachella Valley Music and Arts Festival, Indio, Ca; 19 Aprile: Coachella Valley Music and Arts Festival, Indio, Ca; 27 Aprile: Festival Vaivén, Tehuixtla, Mexico; 30 Maggio: Primavera Sound, Barcelona, Spain; 1 Giugno: We Love Green, Paris, France; 7 Giugno: Primavera Porto, Porto, Portugal.

E ancora, 7-9 Giugno: Best Kept Secret, Hilvarenbeek, Netherlands; 4 Luglio: Beauregard Festival, Hérouville-saint-clair, France; 6 Luglio: Main Square Festival, Arras, France; 11 Luglio: Les Déferlantes, Le Barcarès, France; 13 Luglio: Musilac, Aix-les-bains, France; 14 Luglio: Terres du Son, Monts, France; 19 Luglio: Gurtenfestival, Köniz, Switzerland; 21 Luglio: Dour Festival, Dour, Belgium; 17 Agosto: Cabaret Vert, Charleville-mézières, France.