Lionel Richie: la carriera, la vita privata e le curiosità sullo storico cantautore di brani come All Night Long e We Are the World.

Carisma, grande voce, ottime doti compositive e un sorriso contagioso. Questo è Lionel Richie, uno dei cantautori più importanti della storia della musica americana. Basti pensare a All Night Long, una hit che ancora oggi fa ballare migliaia di persone.

Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Lionel Richie

Lionel Brockman Richie Jr. è nato a Tuskegee, in Alabama, il 20 giugno 1949 sotto il segno dei Gemelli. Dopo alcuni anni nella città natale, si trasferisce durante l’adolescenza nell’Illinois.

Tornato a Tuskagee, il giovane Lionel, già appassionato di musica, decide di fondare verso la metà degli anni Sessanta una serie di gruppi rhythm and blues. Uno di questi, i Commodores, in cui è sassofonista e cantante, riesce ad attirare le attenzioni dell’Atlantic Records, prima di passare alla Motown.

Di seguito uno dei loro successi, Easy:

La storia musicale di Lionel decolla però quando, nel 1982, debutta con l’eponimo album solista, con cui riesce a issarsi fino alla terza posizione nella classifica statunitense. Con il seguente Can’t Slow Down vince addirittura due Grammy, tra cui quello di album dell’anno.

D’altronde, è proprio in questo disco che è contenuta quella che è ancora oggi la sua hit più famosa: All Night Long.

Forte di questo straordinario successo, nel 1986 Richie pubblica un altro album, Dancing on the Ceiling, e si conferma uno dei talenti più amati degli anni Ottanta. Nello stesso anno conquista anche l’Oscar per la miglior canzone originale con Say You, Say Me, scritta per il film Il sole a mezzanotte.

Negli anni Novanta, dopo la morte del padre, Lionel decide però di tirare il freno e inizia a lavorare con minor assiduità. Dopo una pausa di quattro anni, torna sulle scene nel 1996 con Louder Than Words, ma il treno del grande successo mainstream sembra ormai perso.

Continua comunque a pubblicare musica per tutti gli anni Duemila, provando anche generi diversi. Nel 2012, ad esempio, con il suo decimo album svolta verso la musica country, omaggiando la sua città natale con Tuskegee. Con questo disco torna ad ottenere un grande successo negli Stati Uniti, arrivando alla certificazione di platino.

Cosa fa oggi Lionel Richie? È ancora un cantautore attivo e molto stimato, anche se in molti continuano ad associarlo solo alla sua indimenticabile All Night Long. Ma si sa, è la ‘maledizione’ di chi riesce a lanciare brani immortali che si legano indissolubilmente al nome del proprio creatore. E di certo è una bella ‘maledizione’ che in molti invidiano.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/LionelRichie/

La vita privata di Lionel Richie: moglie e figli

Lionel si è sposato il 18 ottobre 1975 con Brenda Harvey. I due coniugi hanno adottato nel 1983 Nicole Richie, nata due anni prima. Oggi Nicole è una rispettata attrice, stilista e anche cantante.

L’amore tra Lionel e Brenda è terminato nel 1988. Da allora hanno deciso di separarsi, arrivando al divorizo nel 1993. Due anni più tardi, il 21 dicembre 1995, Lionel si è risposato con Diane Alexander, madre di Myles Brockman e Sofia.

Anche questo matrimonio termina prematuramente nel 2004. A rendere nuovamente felice Lionel è però l’arrivo della sua prima nipotina, Harlow Winter Kate, figlia di Nicole e di Joel Madden, cantante dei Good Charlotte. Pochi mesi dopo, i due giovani innamorati hanno dato alla luce anche un figlio maschio, Sparrow James Knight.

Sai che…

-Lionel Richie è alto 1 metro e 80.

-Insieme a Michael Jackson ha scritto la celeberrima We Are the World, hit benefica del 1985 interpretata da artisti quali Bob Dylan e Bruce Springsteen.

-Ha cantato il brano Jesus is Love durante i funerali del suo grande amico Michael Jackson il 7 luglio 2009 allo Staples Center di Los Angeles.

-Su Instagram Lionel Richie ha un account ufficiale da oltre 800mila follower.

Di seguito il video di We Are the World, una delle canzoni di Lionel Richie più conosciute ancora oggi:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/LionelRichie/