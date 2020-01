“Hai la giacca troppo aperta”: così, per gelosia, l’ha picchiata dopo che lei era andata a trovarlo mentre lui era a pranzo con gli amici. Il tutto in strada, davanti ai passanti. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio nel quartiere San Salvario, vicino alla stazione di Porta Nuova. Ed è l’ultimo di una lunga serie di violenze a cui la donna era stata sottoposta, sfociate anche in un arresto: ma lei aveva continuato a credere alle sue promesse di cambiare e a perdonarlo ogni volta.Sabato la situazione è degenerata. La vittima, 32 anni, di origini sudamericane, aveva chiesto al compagno, di nazionalità peruviana, di poterlo raggiungere al bar dove lui era a bere con degli amici perché gli doveva chiedere un favore: ma quando è arrivata lui ha dato in escandescenze perché la zip del cappotto di lei, a dire dell’uomo, era un po’ troppo aperta. Le ha subito tolto il telefonino dalle mani per evitare che chiamasse la polizia e ha iniziato a picchiarla, colpendola con calci e pugni alle gambe e al torace, ma lei ha iniziato a urlare, così alcuni passanti hanno lanciato l’allarme. L’aggressore è stato arrestato poco dopo dai poliziotti di una volante.

La donna aveva già denunciato quel compagno violento: la prima volta nel 2017 per maltrattamenti, poi l’anno dopo, quando lui era stato arrestato e ammonito dal questore. Ma non è stato sufficiente. L’uomo finito in manette è accusato di maltrattamenti e rapina.