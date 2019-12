“Doveva pagarmi un lavoro, così sono andato sotto casa sua a sollecitarlo, abbiamo iniziato a discutere e mi ha sparato due colpi con il fucile“. E’ stato Ottaviano Nicolazzi, fratello di Amedeo, sindaco di Petilia Policastro, a raccontare ai carabinieri che a sparargli era stato, pochi istanti prima, Giovanbattista Cavarretta. Colpito con una cartuccia caricata a pallini di una doppietta calibro 12, ha preso la macchina e si è presentato in caserma con la ferita alla testa ancora grondante di sangue per fare il nome per fare il nome di chi lo aveva ferito. E’ successo a Petilia Policastro, in provincia di Crotone.

