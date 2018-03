Serie C: Siena e Livorno ko, il duello continua. Il Catania mette pressione al Lecce

ROMA – Massima incertezza nel girone A, dove hanno perso in trasferta entrambe le prime della classe, nel gruppo B Padova sempre in fuga, mentre nel C torna al successo il Catania, intento a mettere pressione sulla capolista Lecce, in scena lunedì sera a Cosenza. Questa, in estrema sintesi, la fotografia al vertice dopo la 30esima giornata del campionato di serie C, che vedrà completarsi il suo “weekend lungo” con i due posticipi Cosenza-Lecce e Casertana-Racing Fondi, entrambi del girone C.



KO ESTERNI PER ROBUR SIENA E LIVORNO – Passo falso per le prime due della classe nel girone A e dunque nulla cambia al vertice, in attesa che vengano recuperate le numerose gare mancanti. La Robur Siena vede interrompersi la sua serie positiva a Monza in un pomeriggio bagnato e molto freddo, gelata dalle segnature di Cori e Giudici che spingono i brianzoli al settimo posto. In contemporanea non vanno meglio le cose al Livorno, messo al tappeto dalla Pro Piacenza, decisa più che mai ad evitare i playout con l’uno-due sul finire di primo tempo di Musetti e Abate, e il tris di Barba nella ripresa dopo che Alessandro si era fatto respingere un rigore da Mazzoni, con rete della bandiera dei labronici di Vantaggiato proprio dagli 11 metri. Alla luce di tale situazione, per il duello al vertice potrebbe essere quindi decisivo lo scontro diretto in programma martedì nel prossimo turno al ‘Picchi’ fra gli uomini di Sottil e i bianconeri di Mignani.



PIACENZA BLOCCA PISA, BENE CARRARESE E OLBIA – Dopo aver tenuto testa all’Alessandria, il Pisa non riesce a mettere sotto all’Arena Garibaldi il Piacenza, a sua volta in lotta per ottenere un posto tra le prime dieci. E così i nerazzurri vengono agganciati al terzo posto dalla Viterbese, che si sbarazza dell’Arezzo con una doppietta di Jefferson nei primi minuti del secondo tempo. Vale la pena ricordare che per il club toscano, ora quartultimo (ma con tre partite da recuperare), il tribunale di Arezzo ha emesso la sentenza di fallimento e concesso l’esercizio provvisorio per andare avanti fino al termine della stagione, nella speranza che i tentativi del sindaco di coinvolgere gli imprenditori locali abbiano buon esito. Consolida la sua quinta piazza la Carrarese di Silvio Baldini, che fa suo il derby con la Lucchese con le reti di Tavano e Coralli. Sciupa l’opportunità di rimanere in scia ai marmiferi l’Alessandria, che si fa recuperare un doppio vantaggio da una coriacea Giana Erminio: Sestu e Gonzalez illudono i grigi piemontesi, ma Chiarello e Capano consentono ai lombardi di uscire dal ‘Moccagatta’ con un punto prezioso in prospettiva post season. Il testa a testa sardo è appannaggio dell’Olbia, che grazie a Senesi e Ragatzu piega 2-1 l’Arzachena (accorcia Curci) e rimane a braccetto con il Monza in settima posizione.



PISTOIESE RIMONTA A PRATO, 1-1 GAVORRANO-PONTEDERA – Terminano in parità le altre due sfide nel segno del Granducato. Il Gavorrano penultimo è bloccato sull’1-1 dal Pontedera (a Brega risponde Caponi), ma il Prato fanalino di coda non sa approfittarne per recuperare terreno sciupando il 2-0 maturato al Lungobisenzio dopo nemmeno venti minuti (autogol Terigi e Carletti) e facendosi rimontare dalla Pistoiese, che trova nella ripresa il 2-2 con Picchi e Minardi.

Girone A, 30/a giornata: Alessandria-Giana Erminio 2-2, Carrarese-Lucchese 2-0, Gavorrano-Pontedera 1-1, Monza-Robur Siena 2-0, Olbia-Arzachena 2-1, Pisa-Piacenza 0-0, Prato-Pistoiese 2-2, Pro Piacenza-Livorno 3-1, Viterbese-Arezzo 2-0. Riposava: Cuneo.

Classifica: Robur Siena* 55 punti; Livorno* 54; Pisa e Viterbese* 49; Carrarese 43; Alessandria* 40; Monza** e Olbia* 39; Giana Erminio 37; Piacenza* e Pistoiese* 36; Arzachena* e Pro Piacenza** 34; Pontedera 32; Lucchese* 31; Arezzo***(-3) 28; Cuneo* 27; Gavorrano 23; Prato* 20.

* = 1 partita in meno; ** = 2 partite in meno; *** = 3 partite in meno



PARI SAMB A FANO, BASSANO E REGGIANA AL 2° POSTO – Nel girone B la capolista Padova, a riposo perché avrebbe dovuto affrontare l’ormai cancellato Modena, ha seguito le gare delle inseguitrici, quasi tutte vincitrici, ad eccezione della Sambenedettese. La squadra marchigiana ha pareggiato in trasferta, per 1-1, il derby contro il Fano, deciso dalle reti di Fioretti e Gelonese e così gli uomini di Eziolino Capuano si sono visti scavalcare in seconda piazza da Bassano e Reggiana. I giallorossi veneti sono passati in rimonta sul campo del Renate, illuso da Palma ma poi colpito da Karkalis e Fabbro, mentre gli emiliani hanno superato per 3-2 al ‘Giglio’ il Gubbio grazie a una doppietta di Cianci e al gol di Cattaneo (per gli umbri a segno Marchi e in pieno recupero Burzigotti) così da cogliere la quarta affermazione nelle ultime cinque gare.



SALE SUDTIROL PASSANDO A VICENZA, MESTRE CADE A RAVENNA – Al sesto posto si porta il Sudtirol espugnando Vicenza con una rete nel finale di Sgarbi. Ritrova il successo anche il Pordenone regolando all’inglese la Fermana, messa in ginocchio da Burrai e Formiconi, così da raggiungere a quota 37 Triestina e Mestre. I lagunari cadono a Ravenna, dove una doppietta di De Sena spinge i romagnoli (Sottovia fissa il risultato sul 2-1 nel finale), mentre gli alabardati recuperano due volte lo svantaggio a Santarcangelo (marcatori Briganti e Piccioni) con Mensah e Pozzebon dimostrando una buona dose di carattere. I gialloblù di Cavasin restano così penultimi con 2 punti di margine sul Fano, ricordando che in questo girone vista l’esclusione del Modena non ci sarà retrocessione diretta, ma un solo play-out fra ultima e penultima in graduatoria.



TERAMO-ALBINOLEFFE IN BIANCO – Muove la classifica anche il Teramo, quartultimo dopo lo 0-0 casalingo con l’Albinoleffe, tuttora in lotta per un piazzamento playoff.

Girone B, 30/a giornata (domenica 18 marzo): Fano-Sambenedettese 1-1, Pordenone-Fermana 2-0, Ravenna-Mestre 2-1, Reggiana-Gubbio 3-2, Renate-Bassano 1-2, Santarcangelo-Triestina 2-2, Teramo-Albinoleffe 0-0, Vicenza-Sudtirol 0-1. Riposavano: Padova e Feralpisalò.

Classifica: Padova 52 punti; Bassano e Reggiana* 43; Sambenedettese 42; Feralpisalò* 40; Südtirol* 39; Mestre*, Pordenone e Triestina 37; Renate 34; Albinoleffe 33; Fermana* e Ravenna* 32; Vicenza* 31; Teramo 28; Gubbio* 27; Santarcangelo* (-1) 25; Fano* 23. Modena escluso dal campionato; * = 1 partita in meno.



CATANIA VINCE, PARI TRAPANI. LECCE IN POSTICIPO A COSENZA – In attesa che la capolista Lecce scenda in campo lunedì sera nel posticipo sul terreno del Cosenza, impegnato a difendere una delle posizioni utili per i play-off, il girone C vede il Catania sfruttare il turno casalingo e quindi mettere un po’ di pressione ai salentini di Fabio Liverani. Spinti da una doppietta di Curiale gli etnei di Cristiano Lucarelli superano per 2-1 la Reggina (non basta Laezza ad evitare lo stop al ‘Massimino’) portandosi per il momento a -4 e al contempo rimanendo da soli sulla seconda poltrona, visto che il Trapani, dopo quattro successi di fila, al “Provinciale” si fa imporre il 2-2 dal Bisceglie, che con una doppietta di D’Ursi (apre e chiude il tabellino) riesce a replicare alle marcature di Silvestri e Polidori per la formazione di Calori.



PAREGGI PER SIRACUSA, RENDE E JUVE STABIA – Pur osservando il turno di riposo, conserva la quarta posizione il Matera di Gaetano Auteri visto che pareggiano tutte le tre inseguitrici. Termina 1-1 il testa a testa fra Rende e Juve Stabia (Cuomo porta avanti i locali, risponde Crialese per le Vespe), mentre il Siracusa fa 0-0 sul campo della Virtus Francavilla. Pari interno anche per il Monopoli, spaventato dalla Paganese con Cuppone prima che Mangni nella ripresa rimetta le cose a posto. Sarà impegnata in posticipo pure la Casertana con il Racing Fondi, con i laziali terzultimi, in zona play-out, ma abbastanza sicuri del margine di vantaggio sull’ultimo posto.



AKRAGAS: NON BASTA CRIACO IN PANCHINA, ANDRIA PIEGA CATANZARO – Infatti neppure il cambio in panchina, con Leo Criaco al posto di Raffaele Di Napoli, scuote l’Akragas, ormai destinato a rimanere fanalino di coda: a fare bottino pieno contro la formazione agrigentina è in questo caso la Sicula Leonzio di Diana, lanciata da un rigore di Bollino e dalla marcatura di Camilleri a mettere al sicuro il risultato. Sfrutta l’impegno casalingo la Fidelis Andria, che piega 2-1 il Catanzaro, con le reti di Lattanzio e Quinto dopo il momentaneo pari di Gamberetti, lasciando per ora la penultima posizione in attesa degli esiti dei posticipi.

Girone C, 30/a giornata: Akragas-Sicula Leonzio 0-2, Casertana-Racing Fondi (lunedì 19 ore 20.45), Catania-Reggina 2-1, Cosenza-Lecce (lunedì ore 20), Fidelis Andria-Catanzaro 2-1, Monopoli-Paganese 1-1, Rende-Juve Stabia 1-1, Trapani-Bisceglie 2-2, Virtus Francavilla-Siracusa 0-0. Riposava: Matera.

Classifica: Lecce 60 punti; Catania 56; Trapani 54; Matera(-1) 44; Juve Stabia, Rende e Siracusa 43; Monopoli 42; Cosenza 37; Bisceglie 36; Sicula Leonzio e Virtus Francavilla 35; Casertana 33; Catanzaro (-1) 31; Reggina 29; Paganese 28; Fidelis Andria (-3) 27; Racing Fondi 26; Akragas (-3) 11.