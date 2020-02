Se sul vostro Samsung è comparsa la notifica ‘Trova dispositivo personale”, non c’è nessun problema. Sugli smartphone di molti utenti è comparsa la notifica legata all’app che si rivela utile in caso di furto o smarrimento. Il messaggio non contiene testo, ma solo due numeri ‘1’ in sequenza. La notifica misteriosa, per alcuni, è arrivata nel cuore della notte aggiungendo un’ulteriore dose di ‘mistero’.

