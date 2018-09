MEDICINA personalizzata, terapia genica, intelligenza artificiale, controllo del clima ed economia circolare: sono solo alcuni degli argomenti al centro di conferenze e dibattiti che avranno luogo al Trieste Next, il festival della ricerca scientifica che animerà la città dal 28 al 30 settembre. Il tema scelto per questa settima edizione è il sottile confine tra natura e tecnologia: una distinzione sempre più sfumata che si presta a essere oggetto di molteplici riflessioni.

Trieste è un polo scientifico noto a livello internazionale; per questo il suo festival è un appuntamento imperdibile e unico nel panorama italiano. Inoltre, la sera del 28 ci sarà anche la Notte Europea dei Ricercatori, un evento organizzato in contemporanea in centinaia di città europee. Alla manifestazione sarà presente anche l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) che porterà a Trieste molti dei suoi ricercatori di punta. Importante anche la presenza della Commissione Europea e dello European Research Council (ERC), che illustreranno la ricerca europea del futuro.

• SALUTE

“What’s Next? Il futuro della ricerca sul cancro” sarà un incontro in stile TED talk con alcuni dei ricercatori di punta del nostro paese sostenuti da Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). Diversi saranno i dibattiti su ricerca di base, cause e prevenzioni dei tumori, così come sull’importanza dell’alimentazione per la salute. Ampio spazio anche per cuore e malattie cardiovascolari. L’evento “Un cuore matto” adotta un punto di vista singolare, coinvolgendo nella discussione anche ingegneri e neurologi.

Domenica sarà la volta di “What’s Next? I ricercatori raccontano le biotecnologie”: cinque ricercatori saliranno su un palco per illustrare i loro progetti di ricerca di frontiera nel campo della salute e dell’agricoltura. Si parlerà, per esempio, di come studiando i tumori si può aiutare la salute del cuore, e viceversa, e di come i batteri potrebbero ridurre l’uso di pesticidi e fertilizzanti tradizionali.

• ETICA, SOCIETÁ E FAKE NEWS

Nell’ultimo periodo è stato il tema dei vaccini a suscitare accesi dibattiti pubblici.Trieste Next, con l’aiuto di grandi esperti, affronterà il problema delle fake news in ambito scientifico.

Il rapporto tra l’opinione pubblica e i più recenti sviluppi in campo biomedico sarà al centro della conferenza di sabato “Scienza, etica e società” con Elena Cattaneo, senatrice a vita e ricercatrice riconosciuta a livello internazionale per i suoi meriti nel campo delle cellule staminali. Con lo scienziato Mauro Giacca, direttore generale di ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology), scienziato molto attivo anche sul piano della comunicazione delle biotecnologie e sul fronte antibufala, si approfondirà il rapporto fra la ricerca scientifica (e le sue applicazioni pratiche) e la società. La conferenza verrà moderata da Marco Cattaneo, direttore di Le Scienze, Mind e National Geographic.

Roberto Burioni, il medico virologo docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele, attivo soprattutto sui social network per combattere la disinformazione e spesso anche al centro di numerose polemiche, sarà, invece, protagonista della conferenza di domenica “Le bufale della scienza”.

Altro tema al centro di dibattiti è quello dei pesticidi: è vero che fanno male al nostro organismo? Qual è il loro impatto ambientale? In che modo la ricerca scientifica può ridurne l’uso? A questo proposito, la conferenza “I pesticidi nel piatto? La realtà tra scienza e fake news”, moderata da Andrea Segrè, ideatore del Last Minute Market, l’iniziativa che mira a quantificare e ridurre gli sprechi alimentari promuovendone il riutilizzo solidale.

Nel panel proposto da TWAS (The World Academy of Sciences), l’accademia che favorisce lo sviluppo delle scienze nei paesi poveri, si parlerà, invece, di clima, altro tema oggetto di disinformazione scientifica. Titolo dell’incontro: “Manipolare il clima – scienza o fantascienza?”

• ROBOTICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Qual è lo stato dell’arte della ricerca in robotica oggi? Cosa dobbiamo aspettarci? I robot ci sostituiranno davvero? La conferenza “Viva la rebolution: come i robot influenzeranno il mondo del lavoro”, con protagonista Maria Chiara Carrozza, ex ministro dell’istruzione e uno dei massimi esperti italiani di robotica e protesi cibernetiche, esplorerà il rapporto sempre più stretto e sfumato tra macchine ed essere umano. Già da tempo diffuse nel mondo produttivo – basti pensare al film Tempi moderni (1936) di Charlie Chaplin – si pensa che le macchine in futuro avranno la funzione di svolgere mansioni tipicamente umane, come la cura della persona, l’assistenza medica o anche il giornalismo.

Carrozza si occupa di ricerca su protesi neurorobotiche (mano e gamba), che restituiscono il senso del tatto e la capacità di muoversi, e di esoscheletri per la riabilitazione di persone colpite da ictus o da patologie neuromuscolari. Presente anche nella lista delle 25 donne più influenti della robotica stilata da Robohub, la piattaforma collaborativa che riunisce gli esperti del campo in tutto il mondo.

• PROIEZIONI DI FILM, MOSTRE E ATTIVITÁ IN PIAZZA

Perchè non partire dalla visione di un film come spunto per un dibattito scientifico? A Trieste Next ci sarà spazio anche per questo. I due film scelti sono Gattaca e I ragazzi venuti dal Brasile. Obiettivo: discutere degli ultimi sviluppi di biologia molecolare.

Ricco anche il calendario di laboratori, incontri, mostre e altri appuntamenti negli stand in piazza Unità d’Italia. Due le mostre: la prima, interattiva e multimediale, si intitola “Trieste e la Scienza” ed esplora tre secoli di storia della ricerca scientifica a Trieste; la seconda è la mostra fotografica “Arte o Scienza? Immagini dalla Ricerca” con le immagini selezionate nell’ambito dell’omonimo concorso fotografico.

Negli stand in Piazza Unità, una scelta vastissima di attività. Fra le tante proposte, si potrà esplorare in maniera virtuale l’anatomia del corpo umano su un touch screen a grandezza reale (per i bambini sono previsti laboratori con simulazioni dell’anatomia di alcuni animali), vedere come si formano le nubi in una cloud box, sperimentare la potenza del vento con la macchina della bora e partecipare a veri esperimenti di neuroscienze con il progetto Brains@work. Verrà anche allestita una speciale escape room con quiz e problemi scientifici nell’ambito della biologia molecolare. Per il programma completo, si può consultare il sito http://www.triestenext.it/