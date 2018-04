– Niente giorno di riposo per il Napoli di Maurizio Sarri che, in occasione del 25 aprile, raddoppia. Squadra al lavoro a Castelvolturno per una doppia seduta in vista della delicata sfida con la Fiorentina. Attivazione a secco e circuito di forza in mattinata, prima di una seduta tecnico tattica per i difensori e di una sessione di tiro per centrocampisti e attaccanti. Una seduta svolta sotto gli occhi di un ospite speciale: Edy Reja, ex tecnico dei partenopei, che si è intrattenuto con Sarri e ha seguito attentamente l’allenamento. Nel pomeriggio, lavoro tecnico e tattico con partitine a tema.

REJA: “SARRI STRAORDINARIO” – Intervistato da Sky Sport 24, Reja ha esaltato il lavoro del suo collega. “Conosce bene la piazza, sa che l’affetto di questa gente riesce a trascinarti e a farti volare. La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, Maurizio ha fatto un lavoro straordinario, da tre anni il Napoli gioca alla grande e quest’anno ha toccato i picchi massimi. Mi diverto sempre quando vedo la squadra giocare, non solo in Italia ma anche in Europa. Forse l’eliminazione dalle coppe è stata una fortuna, quando giochi il giovedì non riesci a recuperare, adesso invece può finalmente lottare per l’obiettivo che la gente di Napoli aspetta da tanto tempo”.

Un sogno che non passa solo dalla qualità del Napoli: “Quando arrivano i momenti decisivi la Juventus tira fuori il massimo, ma bisogna vedere come stanno i bianconeri: contro la squadra di Sarri li ho visti un po’ in affanno”.

CARECA: “SCUDETTO POSSIBILE” – Anche Antonio Careca, tra gli eroi dell’ultimo scudetto, crede al sogno tricolore: “A Torino il Napoli è stato perfetto, ha meritato la vittoria, esprime un calcio bellissimo. Vedo una squadra matura e intelligente, Sarri vuole sempre il bel calcio – ha dichiarato a Radio Crc – ma adesso deve guardare anche il risultato perché conta vincere. Credo che gli azzurri debbano crederci, lo scudetto è possibile. Ho detto a De Laurentiis che deve vincere a Napoli per dare una gioia ai tifosi”.

Sarebbe un’impresa diversa da quella del suo Napoli: “Avevamo Maradona e altri calciatori che facevano la differenza, oggi il Napoli è forte soprattutto per il gioco che esprime. Napoli incanta il mondo, Sarri è un fenomeno che allena benissimo una buona squadra”.